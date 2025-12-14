Nemške oblasti preprečile domnevni napad na božični sejem

V petek so po poročanju BBC, v Nemčiji pridržali tri maroške državljane, Egipčana in Sirca, ki naj bi sodelovali pri pripravi napada na božični sejem v južnonemški zvezni deželi Bavarski. Tožilstvo navaja, da je 56-letni Egipčan pozival k napadu z vozilom z namenom ubiti ali raniti čim več ljudi, medtem ko naj bi trije Maročani soglašali z izvedbo napada. Sirskega državljana oblasti sumijo, da je ostale spodbujal k izvršitvi kaznivega dejanja.

Napad naj bi bil usmerjen na božični sejem na območju Dingolfing-Landau, severovzhodno od Münchna, čeprav oblasti niso razkrile natančnega časa ali lokacije načrtovanega dejanja.