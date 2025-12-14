Svetli način
Tujina

Nemške oblasti preprečile domnevni napad na božični sejem

München, 14. 12. 2025 10.51 | Posodobljeno pred 46 minutami

L.M.
21

Nemška policija je aretirala pet moških, osumljenih sodelovanja pri načrtovanju napada z vozilom na božični sejem. Oblasti sumijo, da je imel načrt islamistično ozadje, pravočasno ukrepanje varnostnih služb pa je po njihovih besedah preprečilo tragedijo.

V petek so po poročanju BBC, v Nemčiji pridržali tri maroške državljane, Egipčana in Sirca, ki naj bi sodelovali pri pripravi napada na božični sejem v južnonemški zvezni deželi Bavarski. Tožilstvo navaja, da je 56-letni Egipčan pozival k napadu z vozilom z namenom ubiti ali raniti čim več ljudi, medtem ko naj bi trije Maročani soglašali z izvedbo napada. Sirskega državljana oblasti sumijo, da je ostale spodbujal k izvršitvi kaznivega dejanja.

Napad naj bi bil usmerjen na božični sejem na območju Dingolfing-Landau, severovzhodno od Münchna, čeprav oblasti niso razkrile natančnega časa ali lokacije načrtovanega dejanja.

Območje Dingolfing-Landau
Območje Dingolfing-Landau FOTO: AP

Vsi osumljenci so se v soboto pojavili pred preiskovalnim sodnikom in ostajajo v priporu. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je poudaril, da je odlično sodelovanje varnostnih služb omogočilo preprečitev morebitnega napada z islamističnim motivom.

Nemčija je v času božičnih sejmov že več let v stanju povečane pripravljenosti, saj so ti dogodki zelo obiskani in privabljajo množice domačih ter tujih obiskovalcev, piše BBC. Dodatne varnostne ukrepe so uvedli po več preteklih napadih, med drugim po napadu v Berlinu leta 2016, ko je napadalec s tovornjakom zapeljal v množico in ubil 12 ljudi, in lanskem napadu v Magdeburgu, v katerem je bilo ubitih šest ljudi.

Nemčija božični sejem napad
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
travc
14. 12. 2025 12.00
Wilkomen
ODGOVORI
0 0
biggie33
14. 12. 2025 11.54
+5
To se v državah kot so Poljska, Slovaška, Madžarska ne more zgoditi.. le zakaj?
ODGOVORI
6 1
Muca ne grize
14. 12. 2025 12.00
Točno tako.
ODGOVORI
0 0
Uroš
14. 12. 2025 11.49
+6
Pri nas bi jih, če bi jih slučajno pri načrtovanju že dobili, do božiča že izpustili.
ODGOVORI
6 0
Stražar
14. 12. 2025 11.52
+3
Točno tako.
ODGOVORI
3 0
Trikrat cepljen
14. 12. 2025 11.47
+2
Taktika teh vojščakov je bila demonstrirana tiste noči, ko so poklali 1500 mož, žena in otrok. Ne sprenevedajmo se kaj je tu v ozadju .
ODGOVORI
2 0
Vakalunga
14. 12. 2025 11.42
+7
Dodana vrednost Multi kuture..)) Zelo so obogatili družbo..
ODGOVORI
8 1
hipertrop
14. 12. 2025 11.41
+5
Integracija deluje , bruh
ODGOVORI
5 0
JOKS klub
14. 12. 2025 11.41
+5
No pa se še kar ukvarjajte s parztizani pa s titovo glavo primitivci....
ODGOVORI
5 0
Albert Konečnik
14. 12. 2025 11.40
+7
Kazen za take je samo ena - zapreti jih v avtomobil in nekje na samem sprožiti eksplozijo.
ODGOVORI
7 0
14. 12. 2025 11.38
+9
Problem bo, če se to zgodi pri nas, glede na to kakšno nesposobno vlado imamo.
ODGOVORI
10 1
Pamir
14. 12. 2025 11.56
-1
Katera naša vlada je sposobna? Se pravi da imajo Nemci Američani Avsralci Francozi...nesposobne vlade.Ti pa tako sposoben.
ODGOVORI
0 1
Muca ne grize
14. 12. 2025 12.00
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.
ODGOVORI
0 0
BroNo1
14. 12. 2025 11.38
+6
A to je postala neka folklora?! Na nek previz in adijo od kid si prišel, ker če gre v zapor je samo na ramenih naroda, na koncu je tem ljudem boljše v zaporu kot doma…..In nikdar več vstopa v to državo!
ODGOVORI
6 0
461864
14. 12. 2025 11.35
+7
In potem jih bodo izpustili
ODGOVORI
7 0
EU Dig. Cenzura
14. 12. 2025 11.34
+12
Tako zvani teoretiki zarote to trobimo ze vec kot petnajst let… Ali ne vidite, vsi ki zaupate medijem, vladi in znanosti, dojamete ko je ze prepozno. Ce bi bili sami teoretiki zarote migrantov v eur sploh nebi bilo, pa kovida tudi ne!!!
ODGOVORI
12 0
EU Dig. Cenzura
14. 12. 2025 11.35
+5
*eu
ODGOVORI
5 0
rogla
14. 12. 2025 11.31
+17
Prišleki v Evropo bodo čedalje bolj agresivni. Nujno bi morali omejiti ali celo prekiniti njihov prihod!
ODGOVORI
17 0
Veščec
14. 12. 2025 11.39
+3
NE prekint prihoda,na prvi frčoplan pa jih odfrčat od tukej.madona,sej nis nkjer več varen.še v svojem stanovanju al pa hiši ne,k nkol neveš kdo ti zvoni na vrata.b@nda neotesana,pa to
ODGOVORI
3 0
biggie33
14. 12. 2025 11.27
+10
Demokracija po evropsko..
ODGOVORI
11 1
bb5a
14. 12. 2025 11.26
+13
Spet problemi z ilegalnimi migranti, če se bo to pr ns zgodil, se sigurno ne nič preprečl...
ODGOVORI
14 1
