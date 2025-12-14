Nemške oblasti preprečile domnevni napad na božični sejem

V petek so po poročanju BBC, v Nemčiji pridržali tri maroške državljane, Egipčana in Sirca, ki naj bi sodelovali pri pripravi napada na božični sejem v južnonemški zvezni deželi Bavarski. Tožilstvo navaja, da je 56-letni Egipčan pozival k napadu z vozilom z namenom ubiti ali raniti čim več ljudi, medtem ko naj bi trije Maročani soglašali z izvedbo napada. Sirskega državljana oblasti sumijo, da je ostale spodbujal k izvršitvi kaznivega dejanja.
Napad naj bi bil usmerjen na božični sejem na območju Dingolfing-Landau, severovzhodno od Münchna, čeprav oblasti niso razkrile natančnega časa ali lokacije načrtovanega dejanja.
Vsi osumljenci so se v soboto pojavili pred preiskovalnim sodnikom in ostajajo v priporu. Bavarski notranji minister Joachim Herrmann je poudaril, da je odlično sodelovanje varnostnih služb omogočilo preprečitev morebitnega napada z islamističnim motivom.
Nemčija je v času božičnih sejmov že več let v stanju povečane pripravljenosti, saj so ti dogodki zelo obiskani in privabljajo množice domačih ter tujih obiskovalcev, piše BBC. Dodatne varnostne ukrepe so uvedli po več preteklih napadih, med drugim po napadu v Berlinu leta 2016, ko je napadalec s tovornjakom zapeljal v množico in ubil 12 ljudi, in lanskem napadu v Magdeburgu, v katerem je bilo ubitih šest ljudi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.