Nemške ulice bodo zavzeli protestniki generacije Z

Protesti zaradi življenjskih stroškov se širijo tudi v Nemčijo. Val protestov, ki je v zadnjih tednih zajel več evropskih držav, naj bi se ta konec tedna razširil tudi v Nemčijo, medtem ko se v Franciji oblasti pripravljajo na novo množično mobilizacijo protestnikov in okrepljene varnostne ukrepe, poroča Guardian.

V zadnjih tednih so Italijo, Španijo, Portugalsko, Albanijo in Francijo pretresali študentski protesti, ponekod tudi nasilni. Organizatorji v Franciji so za noč čarovnic znova pozvali ljudi, naj izrazijo nezadovoljstvo zaradi visokih življenjskih stroškov ter slabega stanja javnih storitev, zlasti v izobraževanju in stanovanjski politiki.

Ohlapna koalicija skupin Gen Z regelt ("Generacija Z ureja stvari") je pozvala k protestom v več kot 30 nemških mestih. Protestniki zahtevajo: več investicij v šole, več ukrepov za zaščito podnebja, več dostopnih stanovanj. Gre za novo, decentralizirano mladinsko gibanje, ki mu je s pomočjo družbenih omrežij in spletnih platform uspelo mobilizirati veliko število udeležencev.

V Berlinu naj bi se pri Brandenburških vratih zbralo približno 10.000 ljudi, večji protesti pa so napovedani tudi v Kölnu, Münchnu, Frankfurtu in Hamburgu. Do petka se je po navedbah organizatorjev za udeležbo na protestih prijavilo več kot 160.000 ljudi.

Predstavnik vladajoče Krščanskodemokratske unije (CDU) Alexander Throm je opozoril, da je treba za vsako ceno preprečiti scenarije, kakršnim je Francija priča zadnje tedne. Po drugi strani je sopredsednik Zelenih Felix Banaszak opozoril, da lahko vnaprejšnje označevanje protestnikov za nasilneže prispeva k nadaljnji radikalizaciji mladih.

Berlinska policija bo v prestolnici namestila dodatnih 1.500 policistov, vendar vodja policije Barbara Slowik Meisel poudarja, da za zdaj nimajo dokazov o načrtovanih usklajenih plenjenjih ali večjih izgredih.

Organizatorji protestov vztrajajo, da bodo shodi miroljubni.