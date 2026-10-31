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Nemške ulice bodo zavzeli protestniki generacije Z

Berlin , 31. 10. 2026 09.54 pred 1 uro 2 min branja 89

Avtor:
A.K.
Priprave na proteste v Nemčiji

Koalicija skupin mlajše generacije je pozvala k protestom v več kot 30 nemških mestih. Udeleženci zahtevajo več vlaganj v šolstvo, podnebne ukrepe in dostopnejša stanovanja. V večjih mestih potekajo varnostne priprave, meddrugim so zaščitili številne izložbe prodajaln.

Protesti zaradi življenjskih stroškov se širijo tudi v Nemčijo. Val protestov, ki je v zadnjih tednih zajel več evropskih držav, naj bi se ta konec tedna razširil tudi v Nemčijo, medtem ko se v Franciji oblasti pripravljajo na novo množično mobilizacijo protestnikov in okrepljene varnostne ukrepe, poroča Guardian.

Nemška policija
Nemška policija
FOTO: AP

V zadnjih tednih so Italijo, Španijo, Portugalsko, Albanijo in Francijo pretresali študentski protesti, ponekod tudi nasilni. Organizatorji v Franciji so za noč čarovnic znova pozvali ljudi, naj izrazijo nezadovoljstvo zaradi visokih življenjskih stroškov ter slabega stanja javnih storitev, zlasti v izobraževanju in stanovanjski politiki.

V Nemčiji protesti v več kot 30 mestih

Ohlapna koalicija skupin Gen Z regelt ("Generacija Z ureja stvari") je pozvala k protestom v več kot 30 nemških mestih. Protestniki zahtevajo: več investicij v šole, več ukrepov za zaščito podnebja, več dostopnih stanovanj. Gre za novo, decentralizirano mladinsko gibanje, ki mu je s pomočjo družbenih omrežij in spletnih platform uspelo mobilizirati veliko število udeležencev.

V Berlinu naj bi se pri Brandenburških vratih zbralo približno 10.000 ljudi, večji protesti pa so napovedani tudi v Kölnu, Münchnu, Frankfurtu in Hamburgu. Do petka se je po navedbah organizatorjev za udeležbo na protestih prijavilo več kot 160.000 ljudi.

Predstavnik vladajoče Krščanskodemokratske unije (CDU) Alexander Throm je opozoril, da je treba za vsako ceno preprečiti scenarije, kakršnim je Francija priča zadnje tedne. Po drugi strani je sopredsednik Zelenih Felix Banaszak opozoril, da lahko vnaprejšnje označevanje protestnikov za nasilneže prispeva k nadaljnji radikalizaciji mladih.

Berlinska policija bo v prestolnici namestila dodatnih 1.500 policistov, vendar vodja policije Barbara Slowik Meisel poudarja, da za zdaj nimajo dokazov o načrtovanih usklajenih plenjenjih ali večjih izgredih.

Organizatorji protestov vztrajajo, da bodo shodi miroljubni.

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Nemčija protesti življenjski stroški Generacija Z Berlin

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KOMENTARJI89

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ap100
31. 10. 2026 11.35
niso problem bogati posamezniki, problem so megakorporacije z neznanim lastništvom, kot primer podam oglaševanje da prodaš na starost stanovanje in potem s tem denarjem plačuješ najemnino do smrti je zavržno, potomci ter drugi potem nimajo druge možnosti kot da do stanovanja pridejo od ničle kar pa je težko, zgodovinsko se je družinsko premoženje kopičilo preko generacij sistem dedovanja mora ostati,
Odgovori
0 0
Ronja razbojniška h?i
31. 10. 2026 11.30
U, danes je SDS falanga s svojimi Kletarji oz. Trolina polno udarila. Celo numero uno Kletar se je po enem dnevu abstinence spet na polno priklopil. Pomnimo, ko beremo komentarje, to kar je včeraj butnilo v slovendki javni prostor: Mladina je razkrila organizirano propagandno mrežo SDS s približno 700 člani. Koordinira jo Kristina Hacin, svetovalka za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade. V zaprtih skupinah na Viberju in WhatsAppu članom pošilja objave z navodili, ti pa jih nato množično širijo in komentirajo, pogosto kot domnevno neodvisni državljani. Med člani so funkcionarji SDS, strankarski sodelavci, kandidati in posamezniki brez javnih funkcij.
Odgovori
-1
1 2
tech
31. 10. 2026 11.26
Edina rešitev je zakonsko onemogočit kopičenje nepremičnin podjetjem in posameznikom. Dovolit največ dve nepremičnine na posameznika in podjetja strogo samo poslovne prostore. Vse drugo ne bo rešilo problema nepremičnin, ker je pristor omejen.
Odgovori
+0
2 2
Cmrlj3
31. 10. 2026 11.27
To pomeni, da mora biti čisto vsak lastnik svojega stanovanja. Koliko ljudi si lahko kupi stanovanje pri teh cenah? Vseeno je malo lažje najemati.
Odgovori
-2
0 2
ap100
31. 10. 2026 11.30
nihče ni še nič v grob nesel, tisti ki si ni sposoben ustvariti stanovanja ga tudi nima pravice imeti če je potrebno se za to dela pa 40 let v čem je problem. če bi vse premoženje bogatašev razdelili revežem bi bilo po letu dni vse enko - reveži bi bili spet reveži - vsaj večina njih
Odgovori
-1
0 1
tech
31. 10. 2026 11.31
Ne bi ble več take cene in je vseeno za ali daš za najemnino ali kredit.
Odgovori
0 0
ap100
31. 10. 2026 11.26
bogi mladi, droge so vedno dražje, aktivizem in pomoč kirurgom ter inženirjem pa veliko stane - zato je potrebno še malo škode delat po mestu
Odgovori
+0
2 2
A1B3
31. 10. 2026 11.19
To je to za kar anarhisti živijo, uničevanje, brezvladje in beda za vse. Samo delat ne
Odgovori
+5
6 1
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 11.15
@SDS_je_poden in The T3chnics imata danes smeno da širita levičarske laži in spodbujata k nasilju in jih podpirata
Odgovori
+7
8 1
biggbrader
31. 10. 2026 11.14
A to je ta generacija, ki kupuje kitajski pofel, da ji ostane več denarja za travo in koko ?
Odgovori
+5
7 2
Čudovita zima
31. 10. 2026 11.11
Lahko gredo v banko po kredit in začnejo posel, ki bo pravičnejši. A ja, ti so šolani, kao.
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+3
4 1
Roadkill
31. 10. 2026 11.11
a celo gen Z bodo protestirali. no to je pa tudi nekaj novega
Odgovori
+0
2 2
Dolgočasnež
31. 10. 2026 11.08
načrtno vse da se ruši sistem...ok....sam ne jokat k bo folk začel streljat...potem bodo te levi mavričarji spet vsi užaljeni
Odgovori
+6
7 1
Dolgočasnež
31. 10. 2026 11.09
najbolj smešno pa te ki protestirajo ne preživijo brez tega sistema tud 1 teden ne..najbolj razvajena nesposobna generacija ever
Odgovori
+6
6 0
patogen
31. 10. 2026 11.06
Kot smo videli v parizu, so ti pod narekovaji socialni protesti le izgovor za ropanje in uničevanje. Priložnost za nabavo novih oblek, torbic, telefonov, računalniške tehnike. Ter uničevanje avtomobilov kapitalistov.
Odgovori
+7
8 1
Analist
31. 10. 2026 11.05
Delat se jim ne da, zbijal bi pa z veseljem. Odgovornosti ne prevzemajo in krivijo starejšo generacijo. Kriva je tako vzgoja kot tudi novodobna kultura. Učil ste jih, da jim vse pripada, sedaj ko so se soočili z realnostjo so pa frustracije in prepricanje, da jim jemljemo, kar pa seveda ni res. Edino kar je res, da niso dobili namišljene prihodnosti, ker jim je nekdo pozabil sporočiti, da jo morajo sami ustvarit
Odgovori
+5
7 2
Arguss
31. 10. 2026 11.02
A imate pripravljeno zalogo hrane,vode,zdravila itd za 72 ur.Veliko svetovnih vlad svari pred tem in nagovarja državljane uradno.Nekaj se bo res zgodilo.
Odgovori
+0
5 5
Oblastljudstvu
31. 10. 2026 11.04
So že postrigli dlako s tebe? Če ne, stopi v vrsto. Beee bee
Odgovori
-4
4 8
Arguss
31. 10. 2026 11.07
Obnašaj se kulturno.
Odgovori
+6
7 1
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 11.07
@Oblast, še eden izmed mnogih plačancev levičarske vojske
Odgovori
+6
7 1
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 10.59
Spet izgovori za proteste potem bodo pa spet levičarski ekstremisti zavzeli ulice in uničevali vse kar jim bo prišlo pod roke. Videno že neštetokrat, boste videli in potem bodo levičarji krivili desničarje a to je njihova vojska, ki to počne po svetu, ne samo po evropi. Boste videli, da bo tako in v drugih državah bo ponovno isto. Levičarji se skrivajo za ideologijo demokracije, ker vejo da bomo mi republikanci vedno nastavili drugo lice in se ne smemo branit z isto silo nazaj kot to počno oni
Odgovori
+6
9 3
SDS_je_poden
31. 10. 2026 11.00
Spet se bodo med mirne proteste pomešali desnuharski skrajneži, ki bodo izzivali policijo. Videno tudi na naših protestih.
Odgovori
-8
1 9
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 11.05
@SDS_je Vidiš ti si že eden od te njihove levičarske vojske, ker drugače nebi pisal stvari, ki so navadna laž in si že začel točno to kar sem napisal zgoraj, pa še začelo se ni. Antidovci, ilegalci itd. To so vsi vaši. Poglejte kaj je en danes objavil na socialnih omrežjih slike zgradb Nove24 in SDSa kako je v plamenih in boš rekel da je to desnil objavil ? Da desni spodbuja k temu ? Lažeš cel dan po 24 ir ker si eden izmed njih, plačanec da rušiš zahodni svet in spodbujaš k nasilju
Odgovori
+3
4 1
patogen
31. 10. 2026 11.06
Islamisti so Levičarji.
Odgovori
+6
6 0
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 11.08
@patogen se strinjam s tabo
Odgovori
+6
6 0
The T3chnics
31. 10. 2026 11.08
Spet izgovori za proteste potem bodo pa spet desničarski ekstremisti zavzeli ulice in uničevali vse kar jim bo prišlo pod roke. Videno že neštetokrat, boste videli in potem bodo desničarji krivili levičarje a to je njihova vojska, ki to počne po svetu, ne samo po evropi. Boste videli, da bo tako in v drugih državah bo ponovno isto....
Odgovori
-6
0 6
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 11.11
The T3chnics še enega levičarskega ekstremista smo razkrinkali ane T3 ? Drugače nebi trolal tako
Odgovori
+3
3 0
patogen
31. 10. 2026 11.12
V Parizu si videl samo Levičarje eksotičnih barv polti.
Odgovori
+4
4 0
rahlo_nepristranski
31. 10. 2026 11.13
@patogen točno tako
Odgovori
+3
3 0
laky71
31. 10. 2026 10.56
Tokrat ne bodo ploskali kot v preteklosti, ko so jih z vlaki masovno začeli uvažati, še zdaj vidim Merklovo s svojimi somišljeniki. To je rezultat stanja politike Evrope, kaj so mislili, da so inženirji, doktorji prišli delat...
Odgovori
+7
9 2
SDS_je_poden
31. 10. 2026 10.56
Morda bo pa Gen Z zamajala kapitalizem, ki je hudo zgrešen sistem....
Odgovori
-4
5 9
patogen
31. 10. 2026 11.07
Vrnitev v socializem in 10 Eur mesečne venezuelske plače. Pa stroga prepoved protestov.
Odgovori
+5
5 0
devlon
31. 10. 2026 10.53
Hočejo boljše ocene v šolah, pa to.
Odgovori
+3
6 3
spaceair
31. 10. 2026 10.53
Podnebne ukrepe=? Sliši se kot protesti ki so zbrani od enega pola politike..ne navadni ljudje.. Navdni ljudje bi protestirali za mir na svetu in dostojne plače za preživljanje.. to je tipična plasirana novica.. poglejte tako bo sedaj.. sledite temu..
Odgovori
+10
11 1
Oblastljudstvu
31. 10. 2026 11.05
Točno tako! Rajši naj se spravijo delat!
Odgovori
+3
4 1
LinaAnil
31. 10. 2026 10.51
Delat se naj spravijo! Najbolj lena in razvajena generacija ever!
Odgovori
+7
11 4
yss
31. 10. 2026 11.03
Delat ja, samo ne pod pogoji kapitalistov, ki izkoriščajo mlade, ki si za denar, ki ga zaslužijo ne morejo ustariti družin, se osamosvojiti in živeti človeku primerno. Delat zato, da bogatijo drugi pa ta generacija ne želi več.. in prav imajo,.,.
Odgovori
-5
2 7
patogen
31. 10. 2026 11.03
5000 Eur je premajhen zaslužek ali kaj?
Odgovori
+3
5 2
Oblastljudstvu
31. 10. 2026 11.07
Patogen? Kakšnih 5000? Toliko ima maneger z 10 let izkušenj
Odgovori
-3
1 4
Dolgočasnež
31. 10. 2026 11.08
ko bo sistem padel ta z generacija ne prreživi tudi 2 dni ne
Odgovori
+3
3 0
Dolgočasnež
31. 10. 2026 11.11
oblast ljudstvu vsak keramičar zasluži toliko na mesec z lahkoto.... eni res ne veste kaj je služba haha
Odgovori
+2
2 0
patogen
31. 10. 2026 11.24
Toliko je povprečna bruto v Nemčiji, Oblastnež. Pa vprašaj UI.
Odgovori
0 0
spaceair
31. 10. 2026 10.50
kapital vsako jutro sestankuje in dela finančne plane za dobičke..kako to dosežejo? Da dvigujejo cene izdelkom..
Odgovori
+4
7 3
patogen
31. 10. 2026 10.51
Drage surovine za te izdelke pridejo povečini izven Evrope. Kitajske in Indije.
Odgovori
+3
4 1
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