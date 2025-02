Lažne kampanje pred nemškimi volitvami: psihične težave kandidatov in korupcijski škandali

Največ lažnih novic je usmerjenih proti Zelenim, CDU (krščanski demokrati) in SPD (socialdemokrati, stranka kanclerja Olafa Scholza ) in njihovim glavnim kandidatom, medtem ko je stranka AfD (Alternativa za Nemčijo) le redko omenjena, če že, je predstavljena v dobri luči, je za Deutsche Welle pojasnila Lea Fruhwirth iz Centra za analizo in strategije (CeMAS), ki se ukvarja s temami s področja ideologij zarote, dezinformacij, antisemitizma in desničarskega ekstremizma.

Kampanje so se širile po spletu. Od začetka februarja je tako več uporabnikov na omrežju X delilo videoposnetek o živčnem zlomu glavnega kandidata CDU Friedricha Merza. V posnetku navajajo, da si je pred sedmimi leti poskušal vzeti življenje. Kot dokaz so navajali izjavo domnevnega psihiatra in zdravniški izvid z žigom, ki naj bi ga požigosal Albert Mertens - domnevni psihoterapevt. Ena od objav, ki je delila posnetek, je v desetih dneh zabeležila več kot 5,4 milijona ogledov, so ugotovili pri DW, kjer so pri zbornici psihoterapevtov preverili, ali omenjen strokovnjak sploh obstaja. Na naslovu, ki so ga navedli v posnetku, ni navedena nobena ordinacija, prav tako Albert Mertens ni med njihovimi pooblaščenimi osebami.

Videoposnetek so najprej objavili na spletni strani "Tedenski pregled iz Munchna". Da je šlo za zavajajočo kampanjo, je razkril tudi večkrat ponovljen poudarek, da je Merz pozval k dobavi raket Taurus Ukrajini. Nemci namreč razgreto razpravljajo kako in s čim zagotoviti podporo Ukrajini.

Kampanjo z lažnimi informacijami so sprožili tudi proti kandidatu Zelenih Robertu Habecku in njegovi strankarski kolegici Claudii Roth. Zaokrožilo je več člankov s trditvami, da sta vpletena v 100 milijonov evrov vreden korupcijski škandal z več slikami iz pruskega sklada za kulturno dediščino, ki naj bi nato končale v Ukrajini, kjer so jih prodali zasebnim zbirateljem. Fundacija je za DW zatrdila, da so vse obtožbe neresnične.

Novice delili tudi vplivneži

Lažne novice so najprej objavili na spletnih straneh, ki so videti kot novičarski portali, vsebino pa podkrepili z lažnimi in ponarejenimi dokumenti. Člani raziskovalne skupine, ki analizirajo take strani, so ugotovili, da se je pojavilo več sto takih nemških spletnih strani, ki so bile pred tem napolnjene s prorusko vsebino ustvarjeno z umetno inteligenco. Novice so nato podelili na družbenih omrežjih, tudi s pomočjo vplivnežev.

Nekatere takšne spletne strani je sicer lahko prepoznati kot lažne, saj imajo pomanjkljivo grafično podobo in so polne napak, a Fruhwirtherjeva ob tem poudarja, da gre tu bolj za problem razširjenosti, saj je teh strani res veliko.