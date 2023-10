Nemškega kanclerja zaradi raketnega alarma evakuirali z letala

Po koncu alarma na letališču je delegacija poletela v Kairo. Obisk Olafa Scholza v Tel Avivu so dvakrat prekinila opozorila pred raketnimi napadi, zaradi česar se je moral umakniti v zaklonišče.

Nemški kancler je sicer ob današnjem obisku zagotovil popolno solidarnost Nemčije z Izraelom, ki je bil tarča napada skrajnega palestinskega gibanja Hamas.

Izrael medtem nadaljuje z obstreljevanjem Gaze in se pripravlja na kopensko ofenzivo. Rakete so danes zadele šolo in bolnišnico, v slednji je umrlo najmanj 500 ljudi.