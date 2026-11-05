Nemškega politika našli mrtvega v hotelski sobi

55-letnega Huberta Aiwangerja, ki je tudi gospodarski minister v deželni vladi Bavarske, so v sobi hotela Neuer Fritz našli v sredo zgodaj zvečer. "Natančnih okoliščin, v katerih smo ga našli, zaradi preiskave še ne moremo razkriti," je dejal tiskovni predstavnik tožilstva v nemški prestolnici.

Policija je namreč odprla preiskavo okoliščin in vzroka smrti, tudi da bi izključili morebitno vpletenost tretje strani. Glede na pričakovanja bodo pristojni odredili obdukcijo. Preiskovalci trenutno preiskujejo hotelsko sobo in bi lahko tudi zaslišali očividce, je še dejal predstavnik tožilstva.

Aiwanger naj bi v sredo sicer nagovoril zbrane na odprtju berlinskega urada svoje stranke Svobodni volivci, ki jo je vodil tako na deželni kot državni ravni. Svoj nastop je odpovedal zaradi zdravstvenih razlogov, nakar so ga neodzivnega našli v njegovi sobi.