Nemški AfD izključili iz skupine ID v Evropskem parlamentu

Krah je med drugim razburil z izjavo v intervjuju, objavljenem v italijanski La Repubblici in Financial Timesu, da sam "nikoli ne bi rekel, da so vsi, ki so nosili uniformo enot SS, samodejno kriminalci". S tem je Krah komentiral izjave nemškega pisatelja Günterja Grassa, ki je pred smrtjo priznal, da se je kot najstnik pridružil nacističnim enotam SS.

47-letni Krah se je znašel v središču pozornosti tudi zaradi svojega nekdanjega sodelavca, ter zaradi sumljivih plačil iz Rusije in Kitajske. Vodstvo stranke mu je zaradi tega prepovedalo nastopanje na volilnih dogodkih. Tudi Petr Bystron, številka dve na evropski listi AfD, zaradi preiskav o korupciji za zdaj ne bo več vodil kampanje.

V sklepu politične skupine, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, je navedeno, da se zaradi vrste incidentov, v katere je bil vpleten Maximilian Krah in s tem tudi nemška delegacija skupine, ter zaradi dejstva, da so ti incidenti škodovali povezanosti in ugledu skupine, članstvo članov nemške delegacije s takojšnjim učinkom prekine.

"Skupina ID ne želi biti več povezana z incidenti, v katere je bil vpleten Maximilian Krah, vodilni kandidat AfD za evropske volitve," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v sporočilu za javnost zapisala italijanska Liga, ki ima v skrajno desni politični skupini največ poslancev.