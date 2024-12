Nemški avtomobilski dobavitelj Gerhardi v stečaj

Do stečaja Gerhardija prihaja v času, ko se nemška avtomobilska industrija sooča z velikimi težavami. Pestijo jo finančne težave, ki so posledica vse višjih stroškov, huda konkurenca in upočasnjevanje gospodarske aktivnosti na splošno.

Gerhardi je bil ustanovljen leta 1796 kot proizvajalec zaponk iz medenine in bakra, danes pa ima tri tovarne v Nemčiji in en obrat v ameriški zvezni državi Alabama.

Posebej hud udarec za nemška avtomobilska podjetja predstavlja zmanjševanje njihovega tržnega deleža na kitajskem avtomobilskem trgu, na katerem so ogromno vlagala in kjer so beležila velike dobičke.

Ameriški avtomobilski velikan Volkswagen je opozoril, da bi lahko zaradi težav v Nemčiji zaprl več tovarn, ukinil številna delovna mesta in znižal plače. Odpuščanja so napovedali tudi v nemških avtomobilskih dobaviteljih, kot so ZF, Continental in Bosch.