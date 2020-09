Nemški bordeli na severu znova odpirajo vrata

Nemške prostitutke se vračajo med rjuhe, bordeli znova odpirajo svoja vrata. Pet dežel na severu Nemčije je po mesecih protestov spolnih delavcev le popustilo in odpravilo prepoved prostitucije, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Prodajalci užitka bodo morali hraniti sezname strank in jih sprejemati izključno po predhodnem naročilu. Sledenje stikom bo težavno, saj je diskretnost v svetu spolnih uslug zelo pomembna, so kritične deželne oblasti, ki nad zeleno lučjo za prostitucijo niso navdušene. Ni jasno, zakaj bi bilo tveganje za okužbo med spolnim dejanjem večje, kot pa na druženjih, kjer se zbere 150 ljudi, zato so prostitutkam prikimali tudi sodniki.