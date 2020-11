Nemški časopis razkril, kako je hrvaška policija brutalno pretepala migrante

Nemški časnik Der Spiegel pa je zdaj objavil tudi fotografije in videe, ki naj bi dokazovali prav to: nasilje hrvaških policistov nad migranti. Spodnji posnetki so nastali marca 2020 v bližini mesta Poljana na hrvaško-bosanski meji. Z njih je razvidno, kako uniformirani moški, ki naj bi bili pripadniki hrvaške policije, izvajajo psihično in fizično nasilje nad skupino pribežnikov. Kot še razkrivajo nemški novinarji, so jih tepli s palicami, obmetavali s kamenjem in jih podili proti bosanski meji.