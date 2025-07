Sojenje zdravniku, ki se je imel za 'gospodarja nad življenjem in smrtjo'

V Berlinu se je začelo odmevno sojenje zdravniku, ki ga obtožnica bremeni umora najmanj 15 bolnikov. Po navedbah tožilcev je zdravnik za paliativno oskrbo, ki se je imel za "gospodarja nad življenjem in smrtjo", žrtvam brez njihove vednosti dal smrtonosni koktajl zdravil, ki je povzročil dihalni zastoj, smrt je nastopila v nekaj minutah. Po teži očitkov gre za enega največjih primerov serijskih umorov v nemškem zdravstvu od konca druge svetovne vojne. "Doktor Smrt", ki je bil pred sojenjem leto dni v priporu, naj bi umoril več kot sto svojih pacientov, starih od 25 do 94 let. Kot se je domnevno sam pohvalil, celo svojo taščo. Tožilstvo preiskuje še 96 primerov.