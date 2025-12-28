Naslovnica
Tujina

Nemški duhovnik po naključju odkril, da je vnuk nacističnega zločinca

Berlin, 28. 12. 2025 16.34 pred 41 minutami 3 min branja 12

Avtor:
Ti.Š.
Henrik Lenkeit

Si predstavljate, da pri skoraj 50. po naključju izveste, da ste vnuk enega največjih nacističnih zločincev? To se je zgodilo nemškemu duhovniku, ko je na fotografiji Himmlerjeve ljubice prepoznal svojo babico.

Da je Heinrich Himmler njegov dedek Henrik Lenkeit ni izvedel od družine, pač pa je odkril sam, ko je po naključju naletel na fotografijo Himmlerjeve ljubice in v njej prepoznal svojo babico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Himmler je bil desna roka Adolfa Hitlerja, glavni organizator holokavsta in s tem odgovoren za smrt šest milijonov Judov. Pa tudi dedek nemškega duhovnika Lenkeita, kar je ta odkril pri 47 letih. "Hitlerjev namestnik in moj dedek. In glede tega ne morem storiti prav ničesar. Seveda se sprašujete, kaj sem od njega podedoval. Zlobnež, pošast, množični morilec, nacist – bil je vse najslabše, kar si lahko zamislite," je v pogovoru novinarki hrvaške dnevnoinformativne oddaje Danas dejal berlinski duhovnik.

Članek na Wikipediji navaja, da sta si Himmler in njega tajnica ljubezen izpovedala za božič 1938, medtem ko nekateri viri trdijo, da sta z razmerjem pričela leta 1940. Velik del njune izvenzakonske afere ostaja zavit v skrivnost.

Do odkritja se je dokopal povsem po naključju – k raziskovanju ga je pritegnil biografski dokumentarec, ki si ga je ogledal, med brskanjem po spletu pa je naletel na fotografijo svoje babice s pripisom 'Himmlerjeva ljubica'. Ugotovil je, da ima celo svojo stran na Wikipediji. "Babico sem zagledal na Wikipediji in se vprašal: kaj se dogaja?" razlaga.

Hedwig Potthast na strani Wikipedije
Hedwig Potthast na strani Wikipedije
FOTO: Wikipedia

"Bral sem naprej in videl imeni svojega strica in mame. Bil sem povsem zmeden – kaj to pomeni?" pripoveduje.

Klical jo je Zajčica, ona njega Kralj Heinrich

Po odkritju se je obrnil na politologinjo Katrin Himmler, sicer pranečakinjo arhitekta holokavsta, ki mu je predstavila podrobnejše raziskave in potrdila zvezo. Povedala je, da so nekateri člani družine manj znani.

Lenkeitova babica Hedwig Potthast (pozneje poročena Staeck) je bila do leta 1941 Himmlerjeva osebna tajnica na sedežu tajne policije Gestapo v Berlinu. Z razmerjem sta na skrivaj nadaljevala tudi po tem, ko so zato izvedeli njeni starši in Himmlerjeva žena. V ljubezenskih pismih, ki sta si jih pošiljala, jo Himmler imenuje Zajčica, ona pa njega Kralj Heinrich. Rodila mu je dva otroka.

Hedwig je Himmlerju leta 1942 rodila sina Helga, dve leti pozneje pa še hčerko Nanette-Dorotheo – Henrikovo mamo, za katero je vse življenje verjel, da je njen oče babičin soprog Hans Staeck, s katerim sta se poročila leta 1955.

"Himmler je priznal, da je moja mama njegova hči," pravi Lenkeit. Nihče v družini ni omenjal Himmlerja. Babica je umrla leta 1994 in skrivnosti nikoli ni razkrila. "Bila je topla oseba in nisem si mislim, da je bila ljubica množičnega morilca. To je bil šok," dodaja.

Moj boj, vezen v človeško kožo: 'Moja babica je ljubila pošast'

Danes je prepričan, da je tudi ona bila nacistka. Imela naj bi Hitlerjevo knjigo Moj boj, vezeno v človeško kožo. "Mislim, da je vedela vse; bila sta ljubimca. Slišal sem tudi, da ga je celo spodbujala, naj pospeši z vsem, kar je počel. Bila je del tega režima, tega sistema. Kako se je lahko zaljubila v takšno pošast?" se sprašuje.

Heinrich Himmler
Heinrich Himmler
FOTO: AP

Himmler je bil drugi najmočnejši človek v Tretjem rajhu. Od njega je bila odvisna usoda milijonov Judov. Leta 1945 je v britanskem ujetništvu storil samomor z zastrupitvijo s cianidom.

'Vse je bila laž'

Duhovnik še vedno ne more sprejeti, da je to bil njegov sorodnik: "Kdo sem? Zakaj mi 47 let niso povedali resnice? Po 47 letih je moje življenje kot laž." Z dedkovo temno preteklostjo noče imeti nič, a kot pravi, svoje krvi ne more spremeniti. Zato vse Himmlerjeve žrtve in njihove družine prosi za odpuščanje.

Heinrich Himmler dedek duhovnik Henrik Lenkeit babica

Thompson pozval k zamenjavi oblasti v Zagrebu. Župan: Ne bom se uklonil pritiskom

12-letnik s petardami zanetil obsežen požar v avstrijskem gorovju

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RevenKapitalist
28. 12. 2025 17.17
V nemcij je vsak nemec tako ali drugace gensko povezan z nacisti kar pa ni nujno da je nacifasist se danes. Jih pa ni tesko prepoznat danes v Bruslju in v Sloveniji h katerim vrednotam so nagnjeni. Pa nevem od kje vam ideja da so z nacisti sodelovali samo desni al pa verni.... Danes v Bruslju imate dokaz da nihce ni imun da se prikloni fasisticnim genom in to samo zaradi nekaj naprintanega papirja. No jih je pa kar nekaj ki pa trdno verjamejo v Hitlerjevo zapuscino.
Odgovori
0 0
cekinar
28. 12. 2025 17.15
Ojej,puklasti če bo imel vnuke sem takoj pomislil se bojo potem postreljal sami sebe ,ko bojo ugotovili,kdo je njihov ded.
Odgovori
+1
1 0
Klobasazulu
28. 12. 2025 17.12
kaj pa drugega..rkc pa nacizem odlicno sodelujejo
Odgovori
+0
1 1
špaget
28. 12. 2025 17.08
Ful bi se sekiral, če bi bil moj prednik v vrhu enega najbolj uspešnih imperijev
Odgovori
-1
2 3
AugustLandmesser
28. 12. 2025 17.07
naci annalena baerbock bivša nemška z. minst. je zelo ponosna na deda nacista še danes
Odgovori
-2
1 3
tron3
28. 12. 2025 17.06
Mogoče res ni vedel, nekateri ki pa to vedo, pa vodijo EU!!!
Odgovori
+5
5 0
brusilec
28. 12. 2025 16.58
uf.. župnik ugotovil, da je njegov dedek bil dejansko oseba, ki je hitlerja spodbujala, stala takoj za hitlerjem in zelo zavzeto skrbel za izvedbo vseh teh zločinov? .. ja, je udarec, ampak dejansko si je naredil reklamo.. bi bilo bolj fer do njega, njegove družine, če bi pustil da je ta njegov dedek po krvi počasi pozabljen, da se njegov genetski materijal izbriše.. če bo pa zdej na tem služil... je pa podn od človeka
Odgovori
+1
5 4
SenecaLucius
28. 12. 2025 16.58
Tudi v Sloveniji živijo potomci Kardelja, Kidriča, Mačka, Ribičiča itd, ki so imeli na vesti na deset tisoče izvensodnih pobojev…
Odgovori
+1
12 11
AugustLandmesser
28. 12. 2025 17.10
in domobrancev tudi...s to razliko da so domobranci prisegli nacisticnemu okupatorju in to 2x z žegnom rkc....Kar se tiče izvensodnih pobojev....domobranci so morili Slovence....Napiši eno samo sodbo, ime , priimek , kraj...da so domobranci komu sodili preden so morili....
Odgovori
0 0
JOSEPH HAYDN
28. 12. 2025 16.58
Izgleda, da ni nič pametnega za pisat. Potem pa take brezvezne novice
Odgovori
+5
9 4
patriot20
28. 12. 2025 16.56
tudi nas golob je baje vnuk mussolinija podobnosti so neverjetne
Odgovori
-5
5 10
dron
28. 12. 2025 17.17
Ti si se pa pod jaslih izlegel 🐏
Odgovori
0 0
bibaleze
