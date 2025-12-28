Nemški duhovnik po naključju odkril, da je vnuk nacističnega zločinca

Da je Heinrich Himmler njegov dedek Henrik Lenkeit ni izvedel od družine, pač pa je odkril sam, ko je po naključju naletel na fotografijo Himmlerjeve ljubice in v njej prepoznal svojo babico.
Himmler je bil desna roka Adolfa Hitlerja, glavni organizator holokavsta in s tem odgovoren za smrt šest milijonov Judov. Pa tudi dedek nemškega duhovnika Lenkeita, kar je ta odkril pri 47 letih. "Hitlerjev namestnik in moj dedek. In glede tega ne morem storiti prav ničesar. Seveda se sprašujete, kaj sem od njega podedoval. Zlobnež, pošast, množični morilec, nacist – bil je vse najslabše, kar si lahko zamislite," je v pogovoru novinarki hrvaške dnevnoinformativne oddaje Danas dejal berlinski duhovnik.
Do odkritja se je dokopal povsem po naključju – k raziskovanju ga je pritegnil biografski dokumentarec, ki si ga je ogledal, med brskanjem po spletu pa je naletel na fotografijo svoje babice s pripisom 'Himmlerjeva ljubica'. Ugotovil je, da ima celo svojo stran na Wikipediji. "Babico sem zagledal na Wikipediji in se vprašal: kaj se dogaja?" razlaga.
"Bral sem naprej in videl imeni svojega strica in mame. Bil sem povsem zmeden – kaj to pomeni?" pripoveduje.
Klical jo je Zajčica, ona njega Kralj Heinrich
Po odkritju se je obrnil na politologinjo Katrin Himmler, sicer pranečakinjo arhitekta holokavsta, ki mu je predstavila podrobnejše raziskave in potrdila zvezo. Povedala je, da so nekateri člani družine manj znani.
Lenkeitova babica Hedwig Potthast (pozneje poročena Staeck) je bila do leta 1941 Himmlerjeva osebna tajnica na sedežu tajne policije Gestapo v Berlinu. Z razmerjem sta na skrivaj nadaljevala tudi po tem, ko so zato izvedeli njeni starši in Himmlerjeva žena. V ljubezenskih pismih, ki sta si jih pošiljala, jo Himmler imenuje Zajčica, ona pa njega Kralj Heinrich. Rodila mu je dva otroka.
"Himmler je priznal, da je moja mama njegova hči," pravi Lenkeit. Nihče v družini ni omenjal Himmlerja. Babica je umrla leta 1994 in skrivnosti nikoli ni razkrila. "Bila je topla oseba in nisem si mislim, da je bila ljubica množičnega morilca. To je bil šok," dodaja.
Moj boj, vezen v človeško kožo: 'Moja babica je ljubila pošast'
Danes je prepričan, da je tudi ona bila nacistka. Imela naj bi Hitlerjevo knjigo Moj boj, vezeno v človeško kožo. "Mislim, da je vedela vse; bila sta ljubimca. Slišal sem tudi, da ga je celo spodbujala, naj pospeši z vsem, kar je počel. Bila je del tega režima, tega sistema. Kako se je lahko zaljubila v takšno pošast?" se sprašuje.
Himmler je bil drugi najmočnejši človek v Tretjem rajhu. Od njega je bila odvisna usoda milijonov Judov. Leta 1945 je v britanskem ujetništvu storil samomor z zastrupitvijo s cianidom.
'Vse je bila laž'
Duhovnik še vedno ne more sprejeti, da je to bil njegov sorodnik: "Kdo sem? Zakaj mi 47 let niso povedali resnice? Po 47 letih je moje življenje kot laž." Z dedkovo temno preteklostjo noče imeti nič, a kot pravi, svoje krvi ne more spremeniti. Zato vse Himmlerjeve žrtve in njihove družine prosi za odpuščanje.
