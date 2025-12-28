Nemški duhovnik po naključju odkril, da je vnuk nacističnega zločinca

Da je Heinrich Himmler njegov dedek Henrik Lenkeit ni izvedel od družine, pač pa je odkril sam, ko je po naključju naletel na fotografijo Himmlerjeve ljubice in v njej prepoznal svojo babico.

Himmler je bil desna roka Adolfa Hitlerja, glavni organizator holokavsta in s tem odgovoren za smrt šest milijonov Judov. Pa tudi dedek nemškega duhovnika Lenkeita, kar je ta odkril pri 47 letih. "Hitlerjev namestnik in moj dedek. In glede tega ne morem storiti prav ničesar. Seveda se sprašujete, kaj sem od njega podedoval. Zlobnež, pošast, množični morilec, nacist – bil je vse najslabše, kar si lahko zamislite," je v pogovoru novinarki hrvaške dnevnoinformativne oddaje Danas dejal berlinski duhovnik.

Članek na Wikipediji navaja, da sta si Himmler in njega tajnica ljubezen izpovedala za božič 1938, medtem ko nekateri viri trdijo, da sta z razmerjem pričela leta 1940. Velik del njune izvenzakonske afere ostaja zavit v skrivnost.

Do odkritja se je dokopal povsem po naključju – k raziskovanju ga je pritegnil biografski dokumentarec, ki si ga je ogledal, med brskanjem po spletu pa je naletel na fotografijo svoje babice s pripisom 'Himmlerjeva ljubica'. Ugotovil je, da ima celo svojo stran na Wikipediji. "Babico sem zagledal na Wikipediji in se vprašal: kaj se dogaja?" razlaga.

Hedwig Potthast na strani Wikipedije FOTO: Wikipedia

"Bral sem naprej in videl imeni svojega strica in mame. Bil sem povsem zmeden – kaj to pomeni?" pripoveduje.

Klical jo je Zajčica, ona njega Kralj Heinrich

Po odkritju se je obrnil na politologinjo Katrin Himmler, sicer pranečakinjo arhitekta holokavsta, ki mu je predstavila podrobnejše raziskave in potrdila zvezo. Povedala je, da so nekateri člani družine manj znani. Lenkeitova babica Hedwig Potthast (pozneje poročena Staeck) je bila do leta 1941 Himmlerjeva osebna tajnica na sedežu tajne policije Gestapo v Berlinu. Z razmerjem sta na skrivaj nadaljevala tudi po tem, ko so zato izvedeli njeni starši in Himmlerjeva žena. V ljubezenskih pismih, ki sta si jih pošiljala, jo Himmler imenuje Zajčica, ona pa njega Kralj Heinrich. Rodila mu je dva otroka.

Hedwig je Himmlerju leta 1942 rodila sina Helga, dve leti pozneje pa še hčerko Nanette-Dorotheo – Henrikovo mamo, za katero je vse življenje verjel, da je njen oče babičin soprog Hans Staeck, s katerim sta se poročila leta 1955.

"Himmler je priznal, da je moja mama njegova hči," pravi Lenkeit. Nihče v družini ni omenjal Himmlerja. Babica je umrla leta 1994 in skrivnosti nikoli ni razkrila. "Bila je topla oseba in nisem si mislim, da je bila ljubica množičnega morilca. To je bil šok," dodaja.

Moj boj, vezen v človeško kožo: 'Moja babica je ljubila pošast'

Danes je prepričan, da je tudi ona bila nacistka. Imela naj bi Hitlerjevo knjigo Moj boj, vezeno v človeško kožo. "Mislim, da je vedela vse; bila sta ljubimca. Slišal sem tudi, da ga je celo spodbujala, naj pospeši z vsem, kar je počel. Bila je del tega režima, tega sistema. Kako se je lahko zaljubila v takšno pošast?" se sprašuje.

Heinrich Himmler FOTO: AP

Himmler je bil drugi najmočnejši človek v Tretjem rajhu. Od njega je bila odvisna usoda milijonov Judov. Leta 1945 je v britanskem ujetništvu storil samomor z zastrupitvijo s cianidom.

'Vse je bila laž'