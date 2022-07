Nemški finančni minister: Raje elektrika iz nukleark kot plina

Kot je dodal, ima pooblastila za sprejetje teh ukrepov minister za gospodarstvo Robert Habeck . A ta je predloge Lindnerja danes že zavrnil in posvaril, da bi ustavitev proizvodnje elektrike iz plina vodila v krizo in celo izpade oskrbe z elektriko oziroma t. i. blackoute. Je pa zatrdil, da si prizadevajo v čim večji meri zmanjšati uporabo plina za proizvodnjo elektrike.

Nemčija je močno odvisna od ruskega plina, Moskva pa je dobavo tega po plinovodu Severni tok 1 prejšnji teden zmanjšala na le 20 odstotkov polne zmogljivosti. Zmanjšana dobava je okrepila strahove, da bi lahko Nemčija pozimi ostala brez zadostnih zalog plina, kar bi pomenilo katastrofo za gospodarstvo in posameznike.

A nemška politika je razdeljena glede tega, kako čim hitreje zmanjšati energetsko odvisnost od Rusije in obenem ostati na zastavljeni poti zelene tranzicije.

Od 1. oktobra bodo smele nekatere elektrarne na premog znova začasno proizvajati elektriko, pojavile pa so se tudi pobude za podaljšanje delovanja še zadnjih treh nemških nukleark, ki bi se sicer morale ustaviti s koncem letošnjega leta. Slednje podpirajo predvsem liberalci in konservativna unija CDU/CSU, medtem ko so socialdemokrati (SPD) in Zeleni proti.