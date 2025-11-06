Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nemški finančni sistem izpostavljen vse večjim tveganjem

Frankfurt, 06. 11. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
4

V nemškem finančnem sistemu se povečujejo tveganja zaradi globalnih trgovinskih vojn in zastoja gospodarske rasti, je opozorila nemška centralna banka. Obstaja bojazen, da stranke zaradi šibkega gospodarskega okolja ne bodo mogle odplačati posojil, trend pa se ob gospodarskih in strukturnih izzivov lahko poslabša.

Čeprav je kapitalska baza nemških bank v splošnem trdna, se ne sme precenjevati odpornosti zlasti velikih bank. Tveganja so na papirju lahko zdijo manjša, kot so v resnici, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navedla Bundesbank.

Nemška zastava in evri
Nemška zastava in evri FOTO: Thinkstock

Cene na nemškem trgu poslovnih nepremičnin so se v zadnjem času stabilizirale, a so razmere negotove. Na področju oddajanja poslovnih prostorov v mnogih državah izzivi ostajajo, saj vse vedno več ljudi dela od doma.

Na trgu stanovanjskih nepremičnin se ob naraščajočih cenah in števila transakcij kažejo znaki okrevanja. Precenjenost teh nepremičnin se je večinoma razrešila v letu 2024, so dodali.

Dodatna tveganja za nemški finančni sistem bi lahko nastala zaradi povečanja javnega dolga, saj je nova vlada odprla milijarde posojil na področju obrambe in infrastrukture.

nemčija finance finančni sistem tveganja
Naslednji članek

V Italiji rekordno število stoletnikov, največ žensk

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
06. 11. 2025 15.47
+1
V enem od finančnih častnikov kroži novica da bi naj naslednje leto na vsake 20 ur crknlo eno večje podjetje in s tem posledično manjši obrtniki.Ne rabiš bit vedeževalec Blaž da bi zašlogal kolk so se zmotl statistično.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
06. 11. 2025 15.41
Vidi se, da bi morali nemce fajn stolčti po 2. svetovni vojni! Jih pač nismo, zato pa spet štalijo, kot so to počeli pred 1. in 2. svetovno vojno!
ODGOVORI
0 0
Fery Zaka
06. 11. 2025 15.31
+0
Z Nemci poslovati brez avansa je čista loterija. Te v luftu nategnejo. Kako hitro se vse obrne!
ODGOVORI
1 1
Con-vid 1984
06. 11. 2025 15.25
-1
V čem je problem? Za drekastopolte evropejce in vojno z Rusijo je denarja skoraj neskončno.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330