Nemški in britanski odposlanec za Zahodni Balkan opozarjata na najresnejšo krizo v BiH od leta 1995

Posebna odposlanca Nemčije in Velike Britanije za Zahodni Balkan Manuel Sarrazin in Sir Stuart Peach sta svoja opozorila strnila v besedilu, ki sta ga objavila ob današnjem mednarodnem dnevu pogrešanih oseb. V njem sta izpostavila politične predstavnike Republike Srbske, ki odkrito izvajajo politiko odcepitve, in tiste politike, ki grozijo z ozemeljsko reorganizacijo, kar po njunem mnenju ogroža ozemeljsko celovitost BiH kot države.

Opozorila sta, da politične elite v BiH preprečujejo reforme na vseh ravneh, državljane BiH pa s tem oddaljujejo od evropske prihodnosti.

Kot posebno nevarno sta ocenila dejstvo, da se delitve na etnični osnovi poglabljajo, namesto da bi se premagovale.

"Politični in varnostni temelj miru v BiH se mora ohraniti," sta dodala in poudarila, da ne smejo biti pozabljene tragedije in strahote, ki so jih pretrpeli ljudje v nekaterih delih Balkana v 90. letih prejšnjega stoletja.