Tujina

Nemški kancler: Do 80 odstotkov Sircev naj bi se vrnilo domov

30. 03. 2026 19.22 pred 1 uro 3 min branja 19

N.Š.
Friedrich Merz

Nemški kancler Friedrich Merz je po srečanju s sirskim predsednikom Ahmed al-Scharaa napovedal ambiciozen načrt: v prihodnjih treh letih naj bi se v Sirijo vrnilo do 80 odstotkov Sircev, ki trenutno živijo v Nemčiji.

Gre za več kot 800.000 ljudi, saj se v državi nahaja približno 1,3 milijona Sircev. Del jih je medtem že pridobil državljanstvo – od leta 2015 do danes okoli 250.000.

Sirski predsednik al-Scharaa, ki je pred dobrim letom zrušil režim Bashar al-Assad, je v Berlinu z Merzem razpravljal predvsem o pospešitvi vračanja beguncev.

Nemška vlada si želi preobrat na področju migracij, pri čemer Merz poudarja, da je za to ključno sodelovanje z novo sirijsko oblastjo. Čeprav nemško zunanje ministrstvo razmere v Siriji še vedno ocenjuje kot nestabilne, kancler verjame, da se odpirajo možnosti za vračanje.

"Večina Sircev se želi vrniti v svojo domovino," je dejal Merz. Al-Scharaa je ob tem poudaril, da so Sirci v domovini dobrodošli in da lahko tisti, ki se želijo vrniti, to storijo kadarkoli. Po njegovih besedah prinašajo s seboj tudi nova znanja in ideje, ki bodo ključna za obnovo države.

Državi nameravata sodelovati tudi pri stabilizaciji Sirije in njenem gospodarskem razvoju. Nemčija naj bi za ta namen v letu 2026 namenila okoli 200 milijonov evrov, vzpostavljena pa bo tudi skupna delovna skupina za obnovo države.

Cilj sirskega vodstva je - tako zatrjujejo - vzpostaviti pravno državo z ustavo, ki bo zagotavljala človekovo dostojanstvo, ter okrepiti boj proti terorizmu.

Merz je napovedal tudi, da bo treba ponovno preveriti status zaščite Sircev v Nemčiji. Po njegovih besedah naj bi morali tisti, ki zaščite ne potrebujejo več, državo zapustiti.

Znotraj nemške konservativne politike se pojavljajo tudi pozivi k še hitrejšemu vračanju. Nekateri poslanci CDU in CSU predlagajo finančne spodbude za vrnitev ter aktivnejšo politiko na tem področju.

Po njihovem mnenju bi morali Sirci, ki niso integrirani, ne delajo ali so v Nemčiji šele kratek čas, zapustiti državo.

Drugi vidijo priložnost v tem, da bi se izobraženi Sirci vrnili v domovino in tam sodelovali pri obnovi – tudi s podporo nemških podjetij in finančnih institucij. Pojavljajo se celo ideje o tako imenovanem "nemškem Marshallovem načrtu" za Sirijo, v katerem bi imeli ključno vlogo prav povratniki.

Sirski begunci
FOTO: AP

Kako so Sirci sploh prišli v Nemčijo

Večina Sircev je v Nemčijo prišla v obdobju po letu 2015, ko je Evropo zajela ena največjih migrantskih kriz v sodobni zgodovini. 

Takratna politika Nemčije, pod vodstvom Angele Merkel, je bila izrazito odprta. Država je sprejela več sto tisoč ljudi in postala glavna destinacija za begunce na tako imenovani balkanski poti. Veliko Sircev je zaprosilo za azil, mnogi so dobili zaščito ali začasni status, ki jim je omogočal bivanje, delo in vključevanje v družbo.

V naslednjih letih se je del teh ljudi integriral – naučili so se jezika, našli zaposlitev in ustvarili življenje v Nemčiji. Hkrati pa je velik del ostal odvisen od sistema zaščite ali pa ni dosegel polne integracije.

Če je bila Nemčija leta 2015 simbol odprtosti, danes pod vodstvom Merza postaja zagovornica nadzorovanega vračanja. Razlogov za to je več: zaostrene geopolitične razmere, pritisk na socialni sistem, politični premiki v Evropi in ocena, da se razmere v Siriji postopoma stabilizirajo.

Na vrhu skrbi Nemcev pa so družbene razmere. Del Sircev se je uspešno vključil – naučili so se jezika, našli zaposlitev in si ustvarili življenje. A velik del tega ni dosegel. Težave so se pokazale predvsem pri vključevanju na trg dela, znanju jezika in v socialni odvisnosti. Razlike med uspešno integriranimi in tistimi, ki so ostali na robu, so postale vse bolj očitne.

V Nemčiji in drugod po Evropi se je okrepil poudarek na nadzoru migracij, varnosti in stabilnosti. V času gospodarske negotovosti in napovedi krize so takšne teme še bolj v ospredju. Države so previdnejše, bolj zaščitniške in manj pripravljene na dolgoročne obveznosti.

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
Delboy Trotter
30. 03. 2026 20.48
Sirijci v Nemčiji že kupujejo tekaške čevlje in se pripravljajo za tek nazaj.
konc
30. 03. 2026 20.39
Kaj je to, predčasna šala za 1. April? Bodo šli domov ja. Zato, da bodo izgubili prihodek na lenobo, ki ga doma nimajo? Malo morgen...
Maribor?an 1
30. 03. 2026 20.34
20% pa vam bo naredilo 100% otrok
Boka972
30. 03. 2026 20.34
Dolgo je trajalo.
DAN ODPRTIH VRAT
30. 03. 2026 20.29
Malo sutra
Mens sana
30. 03. 2026 20.27
........nacionalne države so prihodnost obstoja, Sirijce v Sirijo, Jude v Izrael, Američane iz vseh baz v Ameriko, Albance v domovino, Bosance domov in potem bo mir s tujci, imeli pa bomo težave sami s sabo....................
jedupančpil
30. 03. 2026 20.26
pocas bo kliknil vsem ... :) mjav mjav beeee
Na pol ovca
30. 03. 2026 20.22
Kolonija US/Izraela nemci gostijo ISIS sekalca glav sicer izraelsky proxy sedaj bojda predsednik Sirije BREZ volitev
Stojadina-sportiva
30. 03. 2026 20.17
Pod pretvezo Sircev, je gor upadlo 90% vseh ostalih, ki niso bežali pred vojno ampak v lagodno življenje na soco ležat ali dilat drogo in ostale rabote. Je bil že nek čas nazaj posnetek, ko je nekdo od veljakov bljižnjega vzhoda izjavil, da v evropo migrirajo v veliki večini samo pridaniči ali zločinci...
proofreader
30. 03. 2026 20.05
Bravo, tako se dela. Naj pomagajo pri obnovi domovine.
rok1211
30. 03. 2026 20.03
Pravilno, v praksi pa bomo videli
Janez23
30. 03. 2026 20.02
Čak mal, a ni pred 10 leti, ko je to izjavil Obran cela Evropa (razen Janše) znorela, Fajonova, pa celo izjavila, da je Viktor sramota za Evropo? Bomo sedaj še kanclerja označili za sramoto? Bo sedaj Nika, ko opravi z Izraelci začela , ali nadaljevala od Angele kampanjo: Refugees willkommen!
Kaj_je_res
30. 03. 2026 20.02
10 let ste rabli do spoznanja, da je treba nadzirati migracije.
periot22
30. 03. 2026 19.57
Pravljice za naivne!
PARTIZAN PEPE
30. 03. 2026 19.47
Ha ha merci bluzi...drugače pa Sirci veljajo za zelo delavne in poštene ljudi...
Crotop
30. 03. 2026 20.20
Malo Morgen!!
Lark
30. 03. 2026 19.43
Zdaj pa vrniti nazaj še 100% Maročanov, Alžircev, Pakisancev, Afganistancev ipd. - vsi, ki so vstopili ilegalno v EU...
jedupančpil
30. 03. 2026 20.27
pa tud tisti ki so "zbezali" pd doma, ker so tam zganjali kriminal...
Slovenska pomlad
30. 03. 2026 19.40
Naj živi junaški Iran!
