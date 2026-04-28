Tujina

Nemški kancler Merz: Iran ponižuje ZDA

Berlin, 28. 04. 2026 09.43 pred 21 minutami 2 min branja 0

D.L.
Friedrich Merz na obisku pri Donaldu Trumpu marca 2026

"Iranci so očitno močnejši, kot smo pričakovali, Američani pa v teh pogajanjih nimajo nobene prepričljive strategije," je ocenil Friedrich Merz in dodal, da iransko vodstvo "ponižuje celoten narod". Gre za eno najostrejših kritik ameriško-izraelske vojne z Iranom iz ust nemškega kanclerja, ki trdi tudi, da so Američani šli v vojno brez načrta, kako jo končati.

Potem ko je nov krog pogajanj med Teheranom in Washingtonom padel v vodo, je ameriški predsednik Donald Trump samozavestno zatrdil, da imajo Američani vse niti v svojih rokah. V pogovoru za Fox News je nato še dodal, da lahko Iranci, če se želijo pogovarjati, "pridejo k nam ali nas pokličejo".

A nemškega kanclerja Friedricha Merza ni prepričal, poroča The Guardian. V pogovoru s študenti v Marsbergu je izrazil mnenje, da je iranska stran "nadigrala" ameriško. "Iranci so očitno zelo spretni pri pogajanjih oziroma, bolje rečeno, zelo spretni pri tem, da se ne pogajajo. Američane pustijo, da odpotujejo v Islamabad in se nato vrnejo brez kakršnegakoli rezultata," je dejal.

"Iranci so očitno močnejši, kot smo pričakovali, Američani pa v teh pogajanjih nimajo nobene prepričljive strategije," je pojasnil svoje videnje in dodal, da iransko vodstvo "ponižuje celoten narod".

Friedrich Merz na obisku pri Donaldu Trumpu marca 2026
Friedrich Merz na obisku pri Donaldu Trumpu marca 2026
FOTO: AP

Gre za eno najostrejših kritik ameriško-izraelske vojne z Iranom iz ust nemškega kanclerja, poroča Politico. Merz je na začetku vojne kljub nestrinjanju z metodami Trumpove administracije zagotavljal, da Nemčija podpira spremembo režima v Iranu. Ob vse večjih ekonomskih pritiskih in grozeči energetski krizi pa je postajal bolj kritičen. ZDA zdaj očita, da so šle v vojno brez strategije. "Težava pri takšnih konfliktih je vedno enaka: ne gre le za vstop. Vedno je treba tudi vedeti, kako izstopiti," je dejal in opozoril, da bi se konflikt lahko sprevrgel v nočno moro (uporabil je izraz močvirje), podobno ameriški vojni v Afganistanu in Iraku.

Merz je sicer zavrnil ameriške pozive članicam Nata, naj se vključijo v konflikt, z besedami, da to "ni Natova vojna". Izrazil pa je pripravljenost, da bi Nemčija sodelovala pri zagotavljanju varnosti v Hormuški ožini, a šele po koncu sovražnosti.

Zaseg ladje Epaminondas v Hormuški ožini
Zaseg ladje Epaminondas v Hormuški ožini
FOTO: AP

Iran je sicer v ponedeljek predložil nov predlog za trajno prekinitev ognja, ki se osredotoča na odprtje Hormuške ožine, šele nato bi se lotili drugih tem, tudi jedrskega programa in odprave sankcij. Za plovbo skozi ožino, ki je bila pred vojno brezplačna, pa bi Iran pobiral pristojbino.

Preberi še Iran predlagal dogovor, Trump nezadovoljen

Analitiki menijo, da je predlog za ZDA nesprejemljiv, saj pogovore o temah, ki jih ZDA omenjajo kot razloge za napad, pomika v nedoločeno prihodnost. "Hormuz je stranski produkt vojne, kako se torej lahko najprej lotimo tega?" The Guardian navaja besede neimenovanega diplomata, seznanjenega s pogovori.

Predlogu nasprotuje tudi Mednarodna pomorska organizacija, sicer del Združenih narodov, ki zaračunavanje za plovbo skozi Hormuško ožino ocenjuje kot nesprejemljivo.

V ponedeljek so v Teheranu potekale provladne demonstracije.
V ponedeljek so v Teheranu potekale provladne demonstracije.
FOTO: AP

Blokada iranskih pristanišč, ki jo je po propadlem prvem krogu pogajanj v Islamabadu uvedel Donald Trump, je še poglobila gospodarsko krizo v Iranu. Po napovedih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) se bo iransko gospodarstvo v tem letu skrčilo za 6,1 odstotka, medtem ko se že zdaj inflacija približuje 70 odstotkom, cene hrane pa skokovito naraščajo.

Iranski tankerji, ki bi jih lahko uporabili za skladiščenje nafte, se zaradi blokade ne morejo vrniti v pristanišča, druge kapacitete za skladiščenje pa so že skorajda polne.

Friedrich Merz Donald Trump Iran ZDA diplomacija

V obsežni operaciji aretirali vodjo kartela El Jardinera

Pilot, ki je rešil hudo opečenega dečka: Le redki poleti so tako zahtevni

bibaleze
Portal
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
zadovoljna
Portal
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo iskrenost, levi bodo ustvarjalni
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
