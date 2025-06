Nemški kancler Merz na obisku pri Trumpu

Merz je že dal jasno vedeti, da v Washington "ne gre prosjačit" in da bo tam samozavestno zastopal stališča EU. O carinah se z ZDA pogovarja Evropska komisija, Merz pa bi kot vodja največjega gospodarstva v Uniji po poročanju nemške tiskovne agencije dpa lahko vzpostavil zaupanje med stranema.

Trump je v minulih mesecih uvedel 25-odstotne dodatne carine na uvoz avtomobilov, jekla in aluminija ter 10-odstotne dodatne carine na uvoz večine preostalega blaga. Za okoli 60 držav in EU je napovedal še višje t. i. vzajemne carine, a je zvišanje zamrznil do 9. julija. V sredo so sicer že začele veljati višje, 50-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA.