Merz: Iztegnjena roka, ki nam jo AfD ponuja, nas želi uničiti

Nemški kancler Friedrich Merz je v luči prihajajočih volitev v več zveznih deželah prihodnje leto napovedal, da se bo spopadel s skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ji podpora v javnomnenjskih anketah še naprej narašča. Vodja krščanskih demokratov (CDU) je AfD označil za glavnega nasprotnika in zavrnil sodelovanje z njo.

Merz: 'CDU ne bo sodelovala z AfD, ki jo je nemška notranja obveščevalna služba opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo.'

AfD, ki je na februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto, je od takrat v nekaterih javnomnenjskih anketah že prehitela Merzove krščanske demokrate. Po besedah Merza bo AfD glavni nasprotnik konservativne koalicije CDU/CSU na deželnih volitvah v Saški-Anhalt, Mecklenburg-Predpomorjanskem, Baden-Württembergu, Porenje-Pfalškem in Berlinu prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Merz: Želijo nas uničiti, želijo si drugačno državo

"Ta stranka odkrito želi uničiti CDU, želi si drugačno državo," je dejal Merz v izjavi za novinarje po dvodnevnem srečanju svoje stranke v Berlinu, na katerem naj bi se dogovorili o strategiji pred prihajajočimi deželnimi volitvami. Poudaril je, da bodo v CDU zelo jasni glede vsebinskega stališča do AfD, pri čemer se bodo od nje "zelo jasno in nedvoumno distancirali". Po Merzovem prepričanju jih od AfD ločujejo temeljna vprašanja in politična prepričanja.

Friederich Merz je poudaril, da bodo v CDU zelo jasni glede vsebinskega stališča do AfD, pri čemer se bodo od nje "zelo jasno in nedvoumno distancirali".