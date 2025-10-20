Svetli način
Tujina

Merz: Iztegnjena roka, ki nam jo AfD ponuja, nas želi uničiti

Berlin, 20. 10. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
38

Nemški kancler Friedrich Merz je v luči prihajajočih volitev v več zveznih deželah prihodnje leto napovedal, da se bo spopadel s skrajno desno stranko Alternativa za Nemčijo (AfD), ki ji podpora v javnomnenjskih anketah še naprej narašča. Vodja krščanskih demokratov (CDU) je AfD označil za glavnega nasprotnika in zavrnil sodelovanje z njo.

Merz: 'CDU ne bo sodelovala z AfD, ki jo je nemška notranja obveščevalna služba opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo.'
Merz: 'CDU ne bo sodelovala z AfD, ki jo je nemška notranja obveščevalna služba opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo.' FOTO: Profimedia

AfD, ki je na februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah zasedla drugo mesto, je od takrat v nekaterih javnomnenjskih anketah že prehitela Merzove krščanske demokrate.

Po besedah Merza bo AfD glavni nasprotnik konservativne koalicije CDU/CSU na deželnih volitvah v Saški-Anhalt, Mecklenburg-Predpomorjanskem, Baden-Württembergu, Porenje-Pfalškem in Berlinu prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Merz: Želijo nas uničiti, želijo si drugačno državo

"Ta stranka odkrito želi uničiti CDU, želi si drugačno državo," je dejal Merz v izjavi za novinarje po dvodnevnem srečanju svoje stranke v Berlinu, na katerem naj bi se dogovorili o strategiji pred prihajajočimi deželnimi volitvami.

Poudaril je, da bodo v CDU zelo jasni glede vsebinskega stališča do AfD, pri čemer se bodo od nje "zelo jasno in nedvoumno distancirali". Po Merzovem prepričanju jih od AfD ločujejo temeljna vprašanja in politična prepričanja.

Friederich Merz je poudaril, da bodo v CDU zelo jasni glede vsebinskega stališča do AfD, pri čemer se bodo od nje "zelo jasno in nedvoumno distancirali".
Friederich Merz je poudaril, da bodo v CDU zelo jasni glede vsebinskega stališča do AfD, pri čemer se bodo od nje "zelo jasno in nedvoumno distancirali". FOTO: Profimedia

V dveh nekdanjih vzhodnonemških deželah Saška-Anhalt in Mecklenburg-Predpomorjansko ankete napovedujejo zmago AfD z veliko prednostjo. Zaradi tega so nekateri deželni predstavniki CDU pozvali stranko, naj opusti nasprotovanje sklepanju političnih zavezništev s skrajno desnico.

Vendar je Merz njihove pozive odločno zavrnil in vztrajal, da CDU ne bo sodelovala z AfD, ki jo je nemška notranja obveščevalna služba opredelila za desničarsko ekstremistično organizacijo.

"Iztegnjena roka, ki nam jo AfD nenehno ponuja, je pravzaprav roka, ki nas želi uničiti," je dejal Merz, misleč pri tem na predloge AfD o sodelovanju. 

Po anketi časnika Bild, objavljeni v nedeljo, uživa AfD rekordno 27-odstotno podporo pred konservativno unijo CDU/CSU, ki jo podpira 25 odstotkov vprašanih. Na tretjem mestu so socialdemokrati s 14 odstotki.

AfD CDU Friederich Merz volitve
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
21. 10. 2025 09.16
+4
Levi nas vodijo v vojno. Rusi ne rabijo napast EU , ker tle ni nič kar jih zanima . Ta Nemec nima nič razen zlata.
ODGOVORI
4 0
sabro4
21. 10. 2025 08.24
+3
če CDU ne bi zahlodil kot je, ........... se AfD ne bi tako okrepila, torej???
ODGOVORI
3 0
ČrniGad
21. 10. 2025 08.23
-2
Preveč je teh mešalcev megle ala NSi, ki so baje konzervativni. Včasih je bilo blebetanje in opletanje z 'velikimi' besedami cenjeno, danes pa cenim direktnost kandidatov - ki si upajo bobu reči bob!
ODGOVORI
0 2
Pomlad 88
21. 10. 2025 08.08
+3
Vse moti Janša,ker vedo, da edini lahko ogrozi komuniste in hkrati vedo, da ima prav
ODGOVORI
3 0
Pomlad 88
21. 10. 2025 08.05
+4
Afd želi samo normalno Nemčijo, ker vidi, da jo levaki peljejo v propad
ODGOVORI
4 0
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.05
-2
Se ti po nicku zelo jasno vidi kakšno "normalno" nemčijo ti želiš. Babice in dedki se te sramujejo v grobu.
ODGOVORI
0 2
patogen
21. 10. 2025 08.04
+2
Ta stranka odkrito želi uničiti CDU, želi si drugačno državo," - veliko Nemcev si jo. Spomnijo se, kako je bilo prej. varni božični sejmi, dobro gospodarstvo, varna hoja ponoči po mestih...
ODGOVORI
2 0
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.05
-2
...če si bil bel, blond in modrih oči seveda..
ODGOVORI
0 2
patogen
21. 10. 2025 09.09
+2
Balkance so vas vedno gledali postrani, to pa je res.
ODGOVORI
2 0
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.16
-1
vas?
ODGOVORI
0 1
Zgaga Ukrajini
20. 10. 2025 18.30
-2
Krščanarski desnuhi so najhujši hinavci in vojni hujskači.
ODGOVORI
1 3
niktalop
20. 10. 2025 18.08
+7
AfD ne želi uničiti drugih strank, jih pa hoče spreobrniti tako da bodo delali za nemške državljane in ne za tujce ki so v zadnjih desetih letih prišli v Nemčijo ilegalno. Prav tako hočejo omejiti določene verske skupnosti ki na vse načine nasprotujejo evropskim navadam in običajem.
ODGOVORI
8 1
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.06
-2
Se pravi izgnat in pobit vse kar je za odtenek temneje od mleka.
ODGOVORI
0 2
Kranjski domoljub
20. 10. 2025 17.54
+1
Prikrit fašist raje si nacrtaj eno
ODGOVORI
1 0
Sixten Malmerfelt
20. 10. 2025 17.38
+2
Ta več ne bo dolgo kancler!
ODGOVORI
3 1
25.maj
20. 10. 2025 16.23
+2
ma tebe bo uničila iztegnjena roka čez sredozemlje
ODGOVORI
4 2
gozdar1
20. 10. 2025 15.52
-4
Afd je nevarnost za celo evropo ne samo nemčijo. Če pride na oblast je z eu konec in potem smo hitro v 30ih letih prejšnjega stoletja.
ODGOVORI
3 7
Sebastjan Zalar
20. 10. 2025 16.22
+5
Te je strah gozdarcek
ODGOVORI
7 2
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.07
-2
Upravičeno, ker je več kot očitno že kdaj v življenju videl kako knjigo.
ODGOVORI
0 2
Vera in Bog
20. 10. 2025 14.52
+8
Obup da se ne znamo postaviti zase. Priseljenec bi moral biti izjema ne pravilo
ODGOVORI
11 3
jank
20. 10. 2025 15.16
-11
Pa kdo do ti priseljenci? Ali ti gredo na jetra ljudje tujci, ki so pri nas zaposleni ali ti gredo na jetra ljudje begunci iz Ukrajine, ki so drugi najbolj številčni? Daješ pa občutek, da gredo najbolj na živce tisti, ki jih je pri nas najmanj, ker gredo na zahod in to so tisti iz tretjih držav. Zakaj si tako do neslovencev tako neprijazen, celo sovražen???
ODGOVORI
0 11
Vera in Bog
20. 10. 2025 15.24
+5
Počasi mi greso čisti vsi, ker jih je prreveč. Spet sanjaš da so ok ?
ODGOVORI
6 1
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.07
-2
Nekako sporno z nickom in profilno..
ODGOVORI
0 2
jank
20. 10. 2025 14.49
-6
Slovenija potrebuje desno demokratično stranko tipa CSU/ CDU kot Sahara vodo. Žal pa je ob SDS, slovenski AfD, ne moremo dobiti dokler bo živel njihovo Tito Janša, ki mu je glavna naloga in cilj rušenje vsega in za vsako ceno. Zaradi tega imamo močan razvojni in civilizacijski zaostanek, saj je ta janšistični del naroda povsem nekoristen v razvojnem smislu.
ODGOVORI
4 10
Vera in Bog
20. 10. 2025 14.54
+5
O Janši res težko rečemi kej pretirano dobrega ampak tale Golob ojoj a je lohk še slabše?
ODGOVORI
8 3
veneti
20. 10. 2025 15.06
+2
se strinjam. rabimo sds brez janeza. Problem pri SDS je da je to stranka enega človeka drugi so tam samo za število in da mu brišejo rit.
ODGOVORI
6 4
veneti
20. 10. 2025 15.14
-2
kaj vam sedaj ne paše veste da je res.
ODGOVORI
1 3
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.08
-2
Ne paše jim, da si govoril čez velikega vodjo.
ODGOVORI
0 2
Banion
20. 10. 2025 14.48
+2
zarečenega se je že veliko tudi prekršilo, sploh v politiki.
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
20. 10. 2025 14.46
+1
Packon da te ni sram.
ODGOVORI
2 1
jutri_pa_res
20. 10. 2025 14.40
+7
Podatki o verski pripadnosti otrok letošnjega vpisa v dunajske osnovne šole: Muslimani 41,2 %, kristjani RKC 17,5 %, kristjani pravoslavci 14,5 %, brez verske pripadnisti 23 %, ostalo (budisti, judje idr.) okoli 3%. Za Dunaj je torej že prepozno, pri nas se mogoče še rešimo, če bomo pravilno volili…
ODGOVORI
8 1
veneti
20. 10. 2025 14.50
-4
kaj boš popravil. Boš izgnal pol milijona ljudi ki so sedaj Slovenci? Sprijazni se za nas je že 10 let prepozno.
ODGOVORI
1 5
jank
20. 10. 2025 14.38
-4
To kar je zmerni desni demokrat Merz povedal o AfD popolnoma velja pri nas za SDS. Razlika med nami in Nemčijo je samo ta, da tam demokracijo AfD ogroža dobro desetletje, SDS pa pri nas kar 35 let.
ODGOVORI
4 8
bb5a
20. 10. 2025 14.26
+7
Merz je del EU problema, ne pa rešitev, nemci so ga siti, kaj šele eu... pojma nima ta beta fantek...
ODGOVORI
11 4
konc
20. 10. 2025 14.19
+8
Če hoče tale teleban videti pravo uničenje, naj se sprehodi po vsakem večjem mestu v Nemčiji, pa bo na lastne oči videl, kaj pomeni uničenje.
ODGOVORI
9 1
OmniLiberalec42
21. 10. 2025 09.09
-2
Probaj to raje ti narest, gugl maps in tiktok ne štejeta.
ODGOVORI
0 2
