Nemški kancler Putina primerjal s Hitlerjem

Nemški kancler Friedrich Merz je v soboto zvečer opozoril, da se ruski predsednik Vladimir Putin ne bo ustavil pri Ukrajini, ter ga primerjal z Adolfom Hitlerjem . Kot poroča Politico , je opozoril, da se ruska agresija ne bo končala z Ukrajino, če bo ta padla, in potegnil zgodovinsko vzporednico z letom 1938, ko Hitlerju Sudeti niso zadostovali za ustavitev njegove ekspanzije.

Medtem nemški, britanski in francoski predstavniki razpravljajo o predlogih za končanje vojne, ameriški odposlanec Steve Witkoff pa naj bi se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki bo v ponedeljek tudi na obisku v Berlinu.

V pripravi je tudi 20-točkovni mirovni načrt, ki ga podpirajo ZDA in vključuje tudi ozemeljske koncesije Ukrajine in možnost, da bi Donbas postal območje proste trgovine za ameriška podjetja.