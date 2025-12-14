Svetli način
Tujina

Nemški kancler Putina primerjal s Hitlerjem

Berlin, 14. 12. 2025 11.29 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
L.M.
Nemški kancler Friedrich Merz je v sobotnem govoru Putina primerjal s Hitlerjem in opozoril, da ruske ambicije segajo dlje od Ukrajine. Zahod medtem razpravlja o mirovnih predlogih za končanje vojne.

Nemški kancler Friedrich Merz je v soboto zvečer opozoril, da se ruski predsednik Vladimir Putin ne bo ustavil pri Ukrajini, ter ga primerjal z Adolfom Hitlerjem. Kot poroča Politico, je opozoril, da se ruska agresija ne bo končala z Ukrajino, če bo ta padla, in potegnil zgodovinsko vzporednico z letom 1938, ko Hitlerju Sudeti niso zadostovali za ustavitev njegove ekspanzije.

Merz je imel govor na konferenci Krščansko-socialne unije Bavarske (CSU).

Friedrich Merz
Friedrich Merz FOTO: AP

Medtem nemški, britanski in francoski predstavniki razpravljajo o predlogih za končanje vojne, ameriški odposlanec Steve Witkoff pa naj bi se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki bo v ponedeljek tudi na obisku v Berlinu.

V pripravi je tudi 20-točkovni mirovni načrt, ki ga podpirajo ZDA in vključuje tudi ozemeljske koncesije Ukrajine in možnost, da bi Donbas postal območje proste trgovine za ameriška podjetja.

