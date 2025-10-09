Nemški kancler želi na vsak način preprečiti prepoved avtomobilov na notranje zgorevanje

Cilj leta 2023 sprejete evropske uredbe je 100-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombinirana vozila z letom 2035. Od tedaj tako v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji z notranjim zgorevanjem.

Kot je po današnjih pogovorih s predstavniki nemške avtomobilske industrije poudaril Merz, se bo v pogovorih na ravni EU zavzemal za "celovit tehnološki napredek v smeri podnebne nevtralnosti, vendar ne z datumom v koledarju, ki ga ne moremo doseči, saj je to nerealno".

Nemčija na področju električne mobilnosti po njegovih besedah dobro napreduje in si bo tudi v prihodnje prizadevala za dosego ciljev na tem področju, vendar pa nujno potrebuje določeno mero prilagodljivosti.

Enako je izpostavil glavni izvršni direktor nemškega avtomobilskega velikana Volkswagna Oliver Blume. "Zavezani smo prehodu na električna vozila, vendar bomo potrebovali več časa. Vse politične napovedi o povečanju števila električnih vozil so bile preveč optimistične," je dejal.

Predsednica nemškega združenja avtomobilske industrije VDA Hildegard Müller je poudarila, da je bistvenega pomena enotnost Nemčije na tem področju v pogajanjih na ravni EU. Pozvala je tudi k izboljšanju polnilne infrastrukture za električna vozila.

Prepoved prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem po letu 2035 je tarča kritik že vse od predstavitve takšne ideje, dodatno pa se je okrepila v zadnjem obdobju, ko je evropska avtomobilska industrija v vse večjih težavah. Povpraševanje po električnih vozilih je namreč skromnejše od pričakovanj, konkurenca kitajskih avtomobilskih proizvajalcev je vse močnejša, proizvajalce pa pestijo tudi višje carine na uvoz v ZDA.

Nemški avtomobilski sektor je po podatkih svetovalnega podjetja Ernst & Young lani izgubil več kot 50.000 delovnih mest. Podjetja opozarjajo, da se bodo dodatnim odpuščanjem težko izognila.