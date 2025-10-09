Svetli način
Tujina

Nemški kancler želi na vsak način preprečiti prepoved avtomobilov na notranje zgorevanje

Berlin , 09. 10. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 31 minutami

Avtor
A.K. , STA
Komentarji
6

Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da doseže razveljavitev prepovedi prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem po letu 2035. Strinjal se je s pomenom prizadevanj za dosego podnebne nevtralnosti, vendar ne na podlagi "nerealnih datumov".

Cilj leta 2023 sprejete evropske uredbe je 100-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za nove avtomobile in kombinirana vozila z letom 2035. Od tedaj tako v EU ne bo mogoče prodajati novih vozil z motorji z notranjim zgorevanjem.

Izpusti
Izpusti FOTO: AP

Kot je po današnjih pogovorih s predstavniki nemške avtomobilske industrije poudaril Merz, se bo v pogovorih na ravni EU zavzemal za "celovit tehnološki napredek v smeri podnebne nevtralnosti, vendar ne z datumom v koledarju, ki ga ne moremo doseči, saj je to nerealno".

Nemčija na področju električne mobilnosti po njegovih besedah dobro napreduje in si bo tudi v prihodnje prizadevala za dosego ciljev na tem področju, vendar pa nujno potrebuje določeno mero prilagodljivosti.

Enako je izpostavil glavni izvršni direktor nemškega avtomobilskega velikana Volkswagna Oliver Blume. "Zavezani smo prehodu na električna vozila, vendar bomo potrebovali več časa. Vse politične napovedi o povečanju števila električnih vozil so bile preveč optimistične," je dejal.

Predsednica nemškega združenja avtomobilske industrije VDA Hildegard Müller je poudarila, da je bistvenega pomena enotnost Nemčije na tem področju v pogajanjih na ravni EU. Pozvala je tudi k izboljšanju polnilne infrastrukture za električna vozila.

Prepoved prodaje avtomobilov z notranjim zgorevanjem po letu 2035 je tarča kritik že vse od predstavitve takšne ideje, dodatno pa se je okrepila v zadnjem obdobju, ko je evropska avtomobilska industrija v vse večjih težavah. Povpraševanje po električnih vozilih je namreč skromnejše od pričakovanj, konkurenca kitajskih avtomobilskih proizvajalcev je vse močnejša, proizvajalce pa pestijo tudi višje carine na uvoz v ZDA.

Nemški avtomobilski sektor je po podatkih svetovalnega podjetja Ernst & Young lani izgubil več kot 50.000 delovnih mest. Podjetja opozarjajo, da se bodo dodatnim odpuščanjem težko izognila.

avtomobili notranje zgorevanje
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emtisunce
09. 10. 2025 19.22
Bravo švaba, si le skužo da je karkoli elektičnega na cesti en k.
ODGOVORI
0 0
Wild west
09. 10. 2025 19.18
👍to mi deli😂
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 19.15
+1
Če bi še naprej razvijali dizel motor z el. hibridom, bi danes bila poraba teh dizelašev 2 do 3 litra. Tako bomo pa imeli po zaslugi elite in nemških zelenov en kup električnega odpadka v naslednjih 10-30 letih!
ODGOVORI
1 0
Darko32
09. 10. 2025 19.08
+1
Dajmo se malo zamisliti in pogledati resnici v oči. To posiljevanje z električnimi avtomobili je narejeno na silo brez suporta. Tako, da elektrifikacija z akumulatorji je zgrešena poteza do konca. Namreč trenuitno še ni narejenega akumulatorja, kateri bi lahko poganjal avto za 1000km in to preko hribov, kjer je potrebno 3x več energije. Zato dajem popolnoma prav, da opozori na to .
ODGOVORI
1 0
obožeobože
09. 10. 2025 19.07
+2
Podpiram 100%
ODGOVORI
2 0
Sixten Malmerfelt
09. 10. 2025 18.56
+3
Prav ima!
ODGOVORI
3 0
