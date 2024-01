Nemški kmetje s traktorji blokirali dostop do avtocest

Koalicija kanclerja Olafa Scholza je prejšnji mesec razjezila kmete s pripravo načrtov za odpravo oprostitve davka na avtomobile za kmetijska vozila in davčnih olajšav za dizel. Predlogi so bili del svežnja za zapolnitev 17 milijard evrov vredne luknje v proračunu za leto 2024, poroča AP.

V severovzhodni nemški zvezni deželi Mecklenburg - Predpomorjanska so kmetje z več sto traktorji blokirali vhode na avtoceste po vsej deželi. Pri tem so jih podpirala prevozna podjetja, ki so protestirala proti povišanju cestnin za tovornjake.

V okrožju Cloppenburg na severozahodu dežele Spodnje Saške je glavno cesto blokiralo 40 vozil. Na Saškem je bilo po podatkih tamkajšnje policije na območju Dresdna blokiranih nekaj avtocestnih priključkov.

Večje število protestnikov pa se je s svojimi vozili udeležilo demonstracij pred Brandenburškimi vrati v Berlinu. Policija je na glavnem bulvarju med Brandenburškimi vrati in Stolpom zmage v središču sosednjega parka Tiergarten do 10. ure zjutraj naštela 566 traktorjev, tovornjakov, avtomobilov, kombijev in prikolic ter okoli 550 ljudi.

Poleg kmetov so se protesta udeležili tudi številni vozniki avtobusov in tovornjakov, med protestniki pa je bilo tudi veliko obrtnikov, navaja dpa.

Poleg Berlina kmetijska mehanizacija ovira tudi dostop do središč mest Hamburg, Köln in Bremen, na vsakem protestu pa je bilo prijavljenih do 2000 traktorjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestirajo že več tednov

Nemški kmetje že več tednov protestirajo proti odločitvi vlade, ki namerava prerazporediti okoli 60 milijard evrov in odpraviti davčne olajšave v kmetijstvu in subvencije za dizelsko gorivo. Vlada je kmetom sicer delno že popustila. Protesti so sicer pod drobnogledom, odkar je skupina kmetov podkanclerju Robertu Habecku preprečila izkrcanje s trajekta v majhnem pristanišču v Severnem morju, ko se je vračal z osebnega potovanja.