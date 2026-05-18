Nemški Kraljici tigrov pobegnil 'ljubljenček', policija ga je ustrelila

V ogradi za živali na zasebnem posestvu na obrobju Leipziga je tiger včeraj napadel in hudo poškodoval 73-letnega oskrbnika. Žival je nato pobegnila, za njim so se podali oboroženi policisti, ki so ga kmalu izsledili in ustrelili. Lastnica tigra naj bi bila razvpita trenerka Carmen Zander , znana tudi kot nemška 'Kraljica tigrov'.

Pobegli tiger je bil eden od osmih velikih mačk, ki jih ima Zanderjeva na industrijskem območju v bližini mesta Schkeuditz, poročajo lokalni mediji.

Policija je potrdila, da so žival ustrelili, ker je ni bilo mogoče nadzorovati, ter v izogib nadaljnjim tveganjem za javno varnost. Kot so še dodali, pri tem nobena druga žival ni pobegnila, da bi zagotovili popolno varnost, pa so načrtovali tudi iskanjem z dronom.

Župan okrožja Thomas Druskat je pozval k preselitvi ostalih živali in dodal, da je "nepredstavljivo", kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil še kdo poškodovan. Bližnji prebivalci so za nemško tiskovno agencijo DPA povedali, da je bil incident "grozljiv in zaskrbljujoč", eden od njih pa je zatrdil, da živali niso bivale v ustreznih pogojih. Organizacija za pravice in dobrobit živali Peta, ki je k ukrepanju pozvala tudi nemško vlado, je medtem izpostavila, da je treba uvesti strožja pravila za zaščito živali v zasebni lasti.