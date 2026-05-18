Tujina

Nemški Kraljici tigrov pobegnil 'ljubljenček', policija ga je ustrelila

Leipzig, 18. 05. 2026 11.09 pred 7 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š.
Carmen Zander med nastopom na 42. mednarodnem cirkuškem festivalu v Monte Carlu, januarja 2018.

Nemška policija je ustrelila tigra, potem ko je ta napadel 73-letnega oskrbnika in pobegnil iz ograde. Žival naj bi pripadala Carmen Zander – razvpiti nemški Kraljici tigrov. Organizacija za pravice in dobrobit živali Peta, ki je medtem k ukrepanju pozvala tudi nemško vlado, izpostavlja, da je treba uvesti strožja pravila za zaščito živali v zasebni lasti. Zanderjeva pa zagotavlja, da za tigre ustrezno skrbi.

V ogradi za živali na zasebnem posestvu na obrobju Leipziga je tiger včeraj napadel in hudo poškodoval 73-letnega oskrbnika. Žival je nato pobegnila, za njim so se podali oboroženi policisti, ki so ga kmalu izsledili in ustrelili. Lastnica tigra naj bi bila razvpita trenerka Carmen Zander, znana tudi kot nemška 'Kraljica tigrov'.

FOTO: AP

Pobegli tiger je bil eden od osmih velikih mačk, ki jih ima Zanderjeva na industrijskem območju v bližini mesta Schkeuditz, poročajo lokalni mediji.

Policija je potrdila, da so žival ustrelili, ker je ni bilo mogoče nadzorovati, ter v izogib nadaljnjim tveganjem za javno varnost. Kot so še dodali, pri tem nobena druga žival ni pobegnila, da bi zagotovili popolno varnost, pa so načrtovali tudi iskanjem z dronom.

Župan okrožja Thomas Druskat je pozval k preselitvi ostalih živali in dodal, da je "nepredstavljivo", kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil še kdo poškodovan. Bližnji prebivalci so za nemško tiskovno agencijo DPA povedali, da je bil incident "grozljiv in zaskrbljujoč", eden od njih pa je zatrdil, da živali niso bivale v ustreznih pogojih. Organizacija za pravice in dobrobit živali Peta, ki je k ukrepanju pozvala tudi nemško vlado, je medtem izpostavila, da je treba uvesti strožja pravila za zaščito živali v zasebni lasti.

Krotiteljica mačk Carmen Zander z bengalsko tigrico Kiaro v Seebenischu blizu Leipziga julija 2014. Kiara pripada leglu petih mladičev, ki jih je Zanderjeva dobila kot sirote iz safari parka Stukenbrock.
FOTO: AP

Glede na spletno stran Zanderjeve, ta za javnost prireja "nepozabne in edinstvene" dogodke s tigri, kjer lahko obiskovalci 250-kilogramske mačke za plačilo tudi 'pocrkljajo'. Ob tem so objavljene slike osmih tigrov, od katerih so trije v zadnjih dveh letih očitno poginili. Še vedno pa ima Kraljica tigrov 190-kilogramsko samico Kiaro, 20-letno Aschanti in dve leti starega mladiča Imana.

Zanderjeva na družbenih omrežjih pogosto objavlja fotografije tigrov med igro v ograjenih prostorih. Ob tem zagotavlja, da zanje ustrezno skrbijo v "živalim prijaznem okolju".

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rock8
18. 05. 2026 11.16
Pravilno so postopali.mački ne moreš nikoli zaupati,pa je lahko še tolk trenirana.divja zver ostaja v njej...
bibaleze
