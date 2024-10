Nemški ladjarji se bojijo vnovične Trumpove izvolitve

Študija se dotika tudi aktualne krize v Rdečem morju, kjer jemenski hutijski uporniki od konca lanskega leta napadajo ladje z brezpilotniki in raketami.

Skoraj vsa nemška ladjarska podjetja so se v času izvajanja študije, med majem in junijem, izogibala plovbi skozi Rdeče morje. Od 72 podjetij, katerih ladje v normalnih okoliščinah plujejo v tistih vodah, to pot ohranjajo le tri.

Preostala podjetja ladje raje pošiljajo okoli afriškega Rta dobrega upanja, posledično pa so njihovi potovalni časi daljši in dražji. Na račun daljših poti je potrebnih tudi več ladij, da se pokrije vse povpraševanje. Neposreden rezultat teh omejitev so torej višje cene tovora, ki pa gredo v korist ladijskih podjetij.

Delež ladjarjev, ki napovedujejo, da se bodo cene njihovih prevozov prihodnje leto zvišale ali pa se ne bodo spremenile, je 79-odstoten.