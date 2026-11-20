V prvih devetih mesecih leta je letalski prevoznik beležil povprečno izgubo v višini 20 milijonov evrov na mesec. "Leto 2026 nas je potisnilo nazaj: vojna na Bližnjem vzhodu, še vedno zelo visoki stroški goriva, devet dni stavk in že tako zelo visoka raven stroškov so še zaostrili položaj," je navedlo vodstvo.

Družba je program zniževanja stroškov začela izvajati leta 2024, da bi zajezila izgube. Kljub prizadevanjem so bili doslej uvedeni ukrepi "nezadostni", je vodstvo Lufthanse navedlo v dopisu, namenjenem zaposlenim.

Delovna mesta, ki jih nameravajo ukiniti, so na letališčih v Frankfurtu in Münchnu. Številka predstavlja približno 2,5 odstotka od skupno okoli 40.000 zaposlenih.

Lufthansa, v okviru katere delujejo tudi prevozniki, kot so Austrian Airlines, Swiss in Brussels Airlines, je lani napovedala ukinitev 4000 delovnih mest v celotni skupini do leta 2030, pri čemer naj bi šlo predvsem za administrativna delovna mesta. Ali so zdaj napovedana odpuščanja del tega načrta, po navedbah AFP ni jasno.

V sindikatu, ki zastopa Lufthansine pilote, so kakršne koli načrte za zmanjšanje števila zaposlenih že obsodili. Kot so danes navedli za AFP, želi vodstvo družbe "vnesti negotovost in izvajati pritisk na zaposlene v času, ko potekajo pogajanja o plačah in delovnih pogojih".