Nemški mediji: Merklova preprečila obrožen spopad na Mediteranu

Po poročanju nemških medijev je njihova kanclerka Angela Merkel preprečila konflikt na Mediteranu. Napetosti med Ankaro in Atenami so se začele, ker je Turčija okoli otoka Kastellorizo na območju, ki ga Grčija smatra za svojo izključno ekonomsko cono, poskusno vrtala in iskala nafto. Turki so proti otoku že poslali vojaške ladje, pripravljena pa je bila tudi grška vojska.

icon-expand Pogled na otok Kastellorizo iz Turčije. FOTO: AP Nemški Bildje objavil novico, da se je v torek zvečer v Sredozemskem morju skoraj zgodil oboroženi konflikt med Grčijo in Turčijo, ki ga je uspešno preprečila kanclerka Angela Merkel. Napetost med državama se je pojavila, ker je Turčija v bližini otoka Kastellorizo začela s poskusnim vrtanjem v iskanju nafte. Grčija to območje smatra za svojo izključno ekonomsko cono. Izključna ekonomska cona je zunaj teritorialnega morja obalne države in ob njem, za katero velja poseben pravni režim, na podlagi katerega so pravice in jurisdikcija obalne države ter pravice in svoboščine drugih držav urejene z ustreznimi določbami Konvencije Združenih narodov o pravu morja. Kot piše Bild, je Turčija proti otoku poslala 18 vojaških ladij, tudi grška vojska pa je bila v stanju pripravljenosti. Vključila se je nemška kanclerka Merklova, ki je prvo govorila s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, potem pa še z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom. Po tem pogovoru je Turčija popustila in umaknila 16 ladij, dve pa pustila v bližini otoka. O napeti situaciji je poročal tudi nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki je komentar zaključil z besedami, da je "Angela Merkel v zadnjem trenutku odvrnila Atene in Ankaro od vojnega konflikta". Berlinski Tagesspiegelpa piše, da bi morali državi spoznati, da je nujna presoja tretje, neodvisne strani, zato bi se morali obrniti na Mednarodno sodišče oziroma k arbitraži, saj v nasprotnem primeru še vedno preti oboroženi spopad.