Nemški mejni nadzor: 'To pomeni konec schengna'

"Poljska ne potrebuje poostrenega nadzora na naši meji, temveč večjo vključenost držav, kot je Nemčija, v varovanje in zaščito zunanjih meja EU," je dejal Tusk in napovedal, da bo poljska vlada države, na katere bo vplivala odločitev nemške vlade, pozvala k nujnim posvetovanjem o nadaljnjih korakih v okviru EU.

V Bruslju so danes potrdili, da so prejeli obvestilo nemških oblasti in ga preučujejo. Ponovili pa so stališče, da mora biti to nujen in sorazmeren ukrep.

Nemčija od septembra 2015 izvaja nadzor na meji z Avstrijo in ga od takrat podaljšuje. Berlin je oktobra lani znova vzpostavil začasni nadzor na mejah s Češko, Poljsko in Švico, da bi preprečil pritok nezakonitih migracij v Nemčijo.

Prihodnji teden pa bo Nemčija uvedla nadzor še na meji s Francijo, Dansko, Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom, sprva pa bo trajal šest mesecev.