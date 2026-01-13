Nemški minister ne pričakuje vojaškega posredovanja na Grenlandiji

State Department je po srečanju sporočil, da sta se Marco Rubio in Johann Wadephul pogovarjala o globalnih izzivih, vključno z zaščito dobavnih verig, zagotavljanjem, da Venezuela ne bo več delovala kot operativno središče za dejavnosti skupnih nasprotnikov, in napredku pri prizadevanjih za mir med Rusijo in Ukrajino.

"Državni sekretar Rubio in zunanji minister Wadephul sta ponovno poudarila, kako pomembno je, da se Iranu prepreči razvoj ali pridobitev jedrskega orožja," navaja izjava State Departmenta, ki ne omenja namere ameriškega predsednika Donalda Trumpa po prevzemu Grenlandije.

Wadephul pa je novinarjem po srečanju povedal, da pozdravlja načrtovane pogovore med ZDA in Dansko o Grenlandiji in poudaril, da morajo Danci in Grenlandci odločitve v zvezi z arktičnim otokom sprejeti sami. NATO pripravlja varnostne načrte za Arktiko, o katerih se bodo pogovarjali z ZDA, je še dejal Wadephul.