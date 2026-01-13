Naslovnica
Tujina

Nemški minister ne pričakuje vojaškega posredovanja na Grenlandiji

Washington, 13. 01. 2026 06.55 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
M.S. STA
Johann Wadephul in Marco Rubio

Nemški zunanji minister Johann Wadephul je po pogovorih z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiom v Washingtonu dejal, da ne pričakuje, da bodo ZDA sprejele vojaške ukrepe za priključitev Grenlandije. Nemški minister je izpostavil, da morajo odločitve glede prihodnosti otoka sprejeti Danci in Grenlandci.

State Department je po srečanju sporočil, da sta se Marco Rubio in Johann Wadephul pogovarjala o globalnih izzivih, vključno z zaščito dobavnih verig, zagotavljanjem, da Venezuela ne bo več delovala kot operativno središče za dejavnosti skupnih nasprotnikov, in napredku pri prizadevanjih za mir med Rusijo in Ukrajino.

"Državni sekretar Rubio in zunanji minister Wadephul sta ponovno poudarila, kako pomembno je, da se Iranu prepreči razvoj ali pridobitev jedrskega orožja," navaja izjava State Departmenta, ki ne omenja namere ameriškega predsednika Donalda Trumpa po prevzemu Grenlandije.

Wadephul pa je novinarjem po srečanju povedal, da pozdravlja načrtovane pogovore med ZDA in Dansko o Grenlandiji in poudaril, da morajo Danci in Grenlandci odločitve v zvezi z arktičnim otokom sprejeti sami. NATO pripravlja varnostne načrte za Arktiko, o katerih se bodo pogovarjali z ZDA, je še dejal Wadephul.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP

Na poti v Washington se je nemški zunanji minister ustavil na Islandiji, ki leži približno 300 kilometrov jugovzhodno od Grenlandije, kjer se je s tamkajšnjimi oblastmi prav tako pogovarjal o varnosti Arktike.

Wadephul je pozval tudi k strožjim ukrepom proti iranskim oblastem ob vsesplošnih protivladnih protestih. Dejal je, da bo Nemčija poskušala razširiti sankcije proti iranskim voditeljem, vključno z njihovo uvrstitvijo na seznam sankcij EU proti terorizmu.

Z Rubiom sta strinjala o pomembnosti usklajenega ukrepanja in si prizadevata za skupno izjavo skupine G7. Glede morebitnega vojaškega posredovanja ZDA v Iranu pa je Wadephul dejal, da so takšne odločitve v pristojnosti Washingtona, Trumpa in ameriške vlade.

Nemški zunanji minister je zatem z vlakom odpotoval v New York na pogovor z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antoniom Guterresom, potem ko so ZDA napovedale, da se bodo umaknile iz 66 mednarodnih organizacij, vključno z mnogimi organi ZN.

Trump s 25-odstotnimi carinami na uvoz iz držav, ki poslujejo z Iranom

Za las ušla tragediji: snežni plaz jo je nosil po strmem pobočju

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mens sana
13. 01. 2026 08.25
............mogoče bi lahko nemški zunanji minister povedal tudi zakaj Nemčija ne sme razvijati in posedovati svojega jedrskega orožja...........................
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
13. 01. 2026 08.13
Bejš bejš no. Kdo je tlekoga resno jemal?
Odgovori
0 0
Roadkill
13. 01. 2026 08.03
Uglavnem posredno je pokakan povedal da če USA želijo Grenlandijo jo lahko imajo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
