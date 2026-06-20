Tujina
Nemški najstniki namesto skuterjev vse pogosteje izbirajo mikroavtomobile
Sanje petnajstletnikov so bili včasih skuterji in mopedi. Bili so simbol svobode, samostojnosti in prvih pobegov brez staršev. Ker se časi spreminjajo z generacijami, je generacija Z presedlala na štiri kolesa. Vsaj v Nemčiji se pred šolami vse pogosteje pojavlja nov trend – mikroavtomobili. Takšni, za katere ne potrebuješ izpita za avto in ki dosežejo okoli 45 kilometrov na uro.
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