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Nemški najstniki namesto skuterjev vse pogosteje izbirajo mikroavtomobile

Berlin, 20. 06. 2026 07.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tisa Stergel
Mikroavtomobili

Sanje petnajstletnikov so bili včasih skuterji in mopedi. Bili so simbol svobode, samostojnosti in prvih pobegov brez staršev. Ker se časi spreminjajo z generacijami, je generacija Z presedlala na štiri kolesa. Vsaj v Nemčiji se pred šolami vse pogosteje pojavlja nov trend – mikroavtomobili. Takšni, za katere ne potrebuješ izpita za avto in ki dosežejo okoli 45 kilometrov na uro.

mikroavtomobili najstniki mobilnost Nemčija

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