Nemški najstniki namesto skuterjev vse pogosteje izbirajo mikroavtomobile

Sanje petnajstletnikov so bili včasih skuterji in mopedi. Bili so simbol svobode, samostojnosti in prvih pobegov brez staršev. Ker se časi spreminjajo z generacijami, je generacija Z presedlala na štiri kolesa. Vsaj v Nemčiji se pred šolami vse pogosteje pojavlja nov trend – mikroavtomobili. Takšni, za katere ne potrebuješ izpita za avto in ki dosežejo okoli 45 kilometrov na uro.