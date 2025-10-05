Svetli način
Nemški obrambni minister o incidentih z droni: Gre za provokacijo

Berlin, 05. 10. 2025 10.30

STA , U.Z.
Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v intervjuju za časnik Handelsblatt dejal, da razume negotovost spričo incidentov z droni nad nemškimi letališči, a da ljudi poziva k mirnosti. Doslej opaženi brezpilotniki po njegovih besedah niso predstavljali konkretne grožnje. "Zato je še toliko pomembneje, da na situacijo gledamo trezno in mirno," je poudaril. Po njegovih besedah Putin zelo dobro pozna Nemčijo, Nemce ter njihove "instinkte in reflekse".

Letališče v Münchnu je bilo v noči na soboto drugo noč zapored začasno zaprto, potem ko so nad njim ponovno opazili dva drona. Zaprtje je vplivalo na več deset letov in več tisoč potnikov. Droni so nedavno leteli tudi nad enim od vojaških objektov oz. blizu enega od vojaških letališč v državi.

Iz istega razloga je bil v zadnjem času moten promet na letališčih na Danskem, Norveškem in Poljskem. Droni so vdrli tudi v zračni prostor Romunije in Estonije, ki s prstom kažeta na Rusijo, ta pa obtožbe zavrača. V petek so o pojavu dronov nad vojaškim letališčem poročali tudi iz Belgije.

V pogovoru za Handelsblatt je nemški obrambni minister Boris Pistorius ocenil, da želi Rusija s preleti dronov in kršenjem zračnega prostora držav sejati negotovost. Medtem sicer ostaja nejasno, kdo stoji za preleti dronov v Nemčiji.

Boris Pistorius FOTO: Profimedia

"Gre za provokacijo, vzbujanje strahu in sprožanje kontroverznih razprav," je dejal minister in dodal, da ruski predsednik Vladimir Putin zelo dobro pozna Nemčijo, Nemce ter njihove "instinkte in reflekse".

Po njegovih besedah je Nemčija dosegla znaten napredek na področju obrambe pred brezpilotniki, vendar vojska ne more biti prisotna povsod po državi, kjer se ti pojavijo, in jih sestreljevati.

"Veliko bolj pomembno je, da državna in zvezna policija razvijeta zmogljivosti, potrebne za delovanje do določene višine," je zatrdil Pistorius, ki je skeptičen do načrtov notranjega ministra Alexandra Dobrindta glede vzpostavitve centra za obrambo pred droni.

