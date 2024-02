Nemški odvetniki ovadili Scholza zaradi vpletenosti v genocid v Gazi

Odvetniki, ki zastopajo Palestince, so vložili kazensko ovadbo proti nemškemu kanclerju Scholzu in nekaterim drugim nemškim politikom. Obtožujejo jih pomoči in podpore genocidu, ki ga, kot opozarjajo, Izrael izvaja v Gazi.

Skupina odvetnikov je pri nemškem zveznem tožilstvu podala kazenske ovadbe proti več članom nemškega zveznega varnostnega sveta, ki usmerja politiko nacionalne varnosti in odloča o izvozu orožja. Med ovadenimi so nemški kancler Olaf Scholz, zunanja ministrica Annalena Baerbock, gospodarski minister Robert Habeck, finančni minister Christian Lindner in drugi. Obtožujejo jih pomoči in podpiranja genocida, ki ga, kot opozarjajo, Izrael izvaja v Gazi.

Odvetniki, ki so podali kazensko ovadbo, zastopajo družini dveh Palestincev s koreninami na območju Gaze, med drugim družino palestinsko-nemške znanstvenice Nore Ragab. "Mi, Palestinci iz diaspore, ne bomo stali ob strani in gledali genocid, ki se izvaja nad našimi družinami in našimi ljudmi," je po poročanju Al Jazeere dejala Ragabova. "Uporabili bomo vsa sredstva, ki so nam na voljo. Danes si prizadevamo, da bi nemška vlada odgovarjala za sodelovanje pri genocidu v Gazi," je še dodala.

Primer so podprle številne organizacije, med drugim Evropski center za pravno podporo, Palestinski inštitut za javno diplomacijo in organizacija Zakon za Palestino iz Združenega kraljestva. V skupni izjavi so zapisali: "Nemška država je ena od držav, ki izkazuje najmočnejšo politično in materialno podporo Izraelu pri njegovem napadu na Gazo in Palestince." Eden od odvetnikov, ki podpira primer, Alexander Gorski, sicer priznava, da bo "s pravnega vidika in glede na politično pokrajino v Nemčiji ta primer zahteven". A kot je poudaril za Al Jazeero, verjame, da imajo kot zaposleni v pravosodnem sektorju dolžnost, da poskušajo nekaj narediti. "Po vsem svetu gledamo prenos genocida v živo, kljub temu pa izraelska vlada še vedno uživa podporo drugih držav in od njih še vedno prejema orožje," je opozoril.

Izraelska vlada je sprožila obsežno vojaško kampanjo v Gazi kot odziv na napad, ki ga je na jugu Izraela 7. oktobra lani izvedel Hamas in v katerem je umrlo več kot 1100 ljudi. Določen del teh žrtev je sicer padel tudi pod streli izraelskih obrambnih sil.