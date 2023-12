Akcija nemških okoljskih aktivistov: tokrat 'napadajo' božična drevesa

Sami so sporočili, da so se lotili tudi dreves v Rostocku, Kielu in pokriti nakupovalni pasaži Mädlerpassage v Leipzigu. Policija, ki je območje zaprla in uvedla preiskavo, o podobnih akcijah aktivistov poroča še iz Oldenburga, Münchna in Nürnberga.

Protestniki so ob izvajanju akcije nosili transparente s pozivi k zaščiti okolja. Kljub "utripajočim lučem, svetlečim okraskom in prazničnemu vzdušju" ne gre pozabiti na podnebne spremembe in na to, da "svet drvi proti prihodnosti, polni katastrof", so navedli.

Aktivisti iz skupine Last Generation za bolj intenzivno ukrepanje proti podnebnim spremembam z uličnimi blokadami in drugimi ukrepi demonstrirajo od začetka lanskega leta. Lanskega decembra so si denimo za tarčo vzeli 15 metrov visoko božično drevo pred brandenburškimi vrati in odžagali njegov vrh.

Proti članom skupine potekajo številne preiskave in sojenja, veliko je bilo že obsojenih.