Nemški par se je na televiziji hvalil s črno gradnjo na Hrvaškem

V oddaji "37: Späte Träume, neue Welten"(Pozne sanje, novi svetovi), ki so jo predvajali na nemški televiziji ZDF, sta se predstavila zakonca Ralf in Sylvia, ki sta se odločila naseliti na vzhodni obali Istre, v občini Marčana. Na gozdni parceli sta postavila avtodom in zgradila lesen paviljon s teraso. Uredila sta si tudi cesto.

V oddaji so prikazali posnetke iz zraka, ki prikazujejo počitniško domovanje nemškega para na samotni lokaciji, ki je od morja oddaljena le okoli 100 metrov. Zakonca sta na lokaciji kupila 2,5 ha veliko zemljišče, zdaj pa nameravata tam zgraditi še hišo.

A kot poroča hrvaški portal Index.hr, na omenjenem zemljišču gradnja ni dovoljena, prav tako ne bi smela tam kampirati.