Nemški parlament podprl predlog o rahljanju dolžniške zavore

Za sprejetje predloga je bila potrebna dvotretjinska večina, saj predvideva omilitev ustavnih omejitev glede zadolževanja. V skladu s predlogom lahko Nemčija omejitve preseže z namenom zvišanja izdatkov za obrambo, civilno zaščito, obveščevalne službe in kibernetsko varnost.

"Najmanj desetletje smo imeli lažen občutek varnosti," je med razpravo pred glasovanjem povedal vodja krščanskih demokratov (CDU) in kanclerski kandidat Friedrich Merz in poudaril potrebo po celoviti obnovi nemških obrambnih zmogljivosti. Ob tem je Rusijo obtožil, da vodi vojno proti Evropi, poroča mreža Deutsche Welle (DW).

Sprejetje dogovora bo namreč vplivalo tudi na nemško pomoč Ukrajini. Kot je pred glasovanjem povedal Merz, bi lahko Nemčija že do petka za ta namen sprostila dodatne tri milijarde evrov.

Druga pomembna točka predloga je vzpostavitev posebnega sklada v višini 500 milijard evrov za investicije v infrastrukturo v obdobju 12 let in podnebno preobrazbo. Za slednjo bo od skupnega zneska namenjenih 100 milijard evrov.

Predlagateljice so se odločile predlog obravnavati še v iztekajočem se mandatu bundestaga, saj se je zdela dvotretjinska večina v tej sestavi bolj dosegljiva. To je razburilo zlasti skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD) in Levico.

"Najdragocenejša dobrina politikov je kredibilnost. S temi sramotnimi dejanji, spoštovani gospod Merz, ste jo popolnoma izgubili," je pred glasovanjem dejal sopredsednik AfD Tino Chrupalla. Dodal je, da se lahko volivci upravičeno počutijo izdane, navaja DW.

O predlogu bo v petek odločal še zgornji dom parlamenta, bundesrat.