Osumljenec za napad z nožem v Solingenu se je sam predal policiji

Nemška policija je aretirala osumljenca za petkov napad z nožem na festivalu v nemškem mestu Solingen, v katerem so umrli trije ljudje. Po celodnevni obsežni iskalni akciji se je se predal sam, poročajo nemški mediji. "Jaz sem tisti, ki ga iščete," naj bi jim dejal, premočen od dežja in v krvavih oblačilih.

"Človeka, ki smo ga iskali ves dan, smo pravkar pridržali," je pozno v soboto za javno televizijo ARD povedal Herbert Reul, notranji minister zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. Podrobnosti ni navedel, a nemški Bild in Spiegel poročata, da se je osumljenec, premočen od dežja in v umazanih krvavih oblačilih, predal sam. Malo po 23. uri je pristopil k policistom in jim rekel: "Jaz sem tisti, ki ga iščete ...", poroča Bild. Vse do takrat naj bi se skrival na nekem dvorišču. Tudi tiskovni predstavnik notranjega ministrstva je potrdil, da se je moški predal sam. Šlo naj bi za 26-letnega Sirijca. Kot je prvi poročal Spiegel, je v Nemčijo prišel leta 2022 in v Bielefeldu zaprosil za azil. Ker je prihajal iz države, v kateri divja državljanska vojna, mu je bilo dovoljeno ostati, doslej pa ni vzbujal pozornosti kot islamist.

To je sicer že tretja aretacija. Najprej je nemška policija pridržala 15-letnika, ki sicer ni veljal za glavnega osumljenca, naj bi pa vedel za napad. Pozneje so sporočili, da je bil en moški pridržan v begunskem centru blizu kraja napada. Bild je poročal, da so policisti posebne enote vdrli v begunski center in aretirali 36-letnega osumljenca. Toda on "ni bil tisti, ki smo ga imeli na očeh od začetka," je malo pred polnočjo na ARD sporočil Reul. "Zdaj imamo osebo, ki smo jo iskali ves dan, v priporu. Zasegli smo tudi dokaze."

Islamska država je medtem v sobotni izjavi na Telegramu sporočila, da je napad v Solingenu izpeljal njihov pripadnik, šlo pa naj bi za maščevanje za muslimane v Palestini in drugod. Niso pa predložili nobenih dokazov in ni jasno, v kakšnih odnosih so z napadalcem. Spomnimo Moški je med festivalom ob praznovanju 650-letnice ustanovitve industrijskega mesta Solingen naključno zabodel mimoidoče. Dva moška, stara 56 in 67 let, in 56-letno žensko je zabodel do smrti, še osem oseb je ranjenih. Razmere na trgu so bile po napadu "zelo napete", kar je otežilo odkrivanje storilca, je sporočila policija. Potrdili so tudi, da je napadalec z nožem meril na grla in vratove ljudi.

