Nemški policisti ustavili rjast avtobus iz BiH in ga označili za 'tempirano bombo'

Policisti so takoj opazili izrazite korozijske poškodbe, zato so avtobus napotili na izredni tehnični pregled. Tam so ugotovili, da vozilu izteka zavorna tekočina, zavorni sistem pa je bil poškodovan.

Nekateri kosi pločevine so bili tako dotrajani in rjasti, da so se lahko zdrobili kar v rokah.

Inšpektorji so ocenili, da je vozilo nevarno. Na svoji strani na Facebooku so nemški policisti zapisali, da je avtobus "tempirana bomba" in da bi lahko v vsakem trenutku prišlo do nesreče.

Z vozila so nato odstranili registrske tablice in prometno dovoljenje ter prepovedali nadaljnjo uporabo vozila.

Potniki pa so morali za nadaljevanje poti poiskati ne samo drug avtobus, temveč tudi drugega šoferja, saj so policisti ugotovili, da je voznik kršil prepise o času vožnje in počitku. Izdali so mu globo za 2800 evrov.