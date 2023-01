Nemški policisti ustrelili Hrvata: 'Mahal je z nožem in dejal, da je Jezus'

Očitno raztresen moški naj bi v petek okoli 13. ure prišel pred stanovanje svoje nekdanje partnerice, s katero ima dva otroka. Njeno stanovanje je v pritličju, moški pa je po stavbi hodil z nožem. O dogodku je bila obveščena policija, na kraj pa je prispela tudi patrulja. Kmalu za tem so odjeknili streli.

Priče so dejale, da je moški z nožem mahal proti policistom in se kljub opozorilom ni ustavil. Policisti so ga najprej skušali ustaviti s solzivcem, a je vseeno planil proti njim in zamahnil z nožem. Policisti so nato izstrelili dva do tri strele, moški pa je umrl, poroča Jutranji list.

"Ni bil čisto pri sebi. Rekel je: 'Nič se mi ne more zgoditi. Jaz sem Jezus'"

Celotnemu dogodku je bila priča 68-letna soseda, ki je poznala tako ustreljenega Hrvata kot celotno družino. Po poročanju časnika Bild je bila po dogodku povsem šokirana.

"Vračala sem se iz službe in ravno stopila iz avtobusa, ko sem zagledala Roberta. V desni roki je držal nož. Obe roki je dvignil v zrak in recitiral svetopisemske vrstice. Govorila sem z njim in ga poskušala pomiriti, a me sploh ni poslušal. Ni bil čisto pri sebi. Rekel je: 'Nič se mi ne more zgoditi. Jaz sem Jezus'. Ustrašila sem se, da bi kaj storil svoji bivši ženi ali otrokom. Bil je zelo jezen," je povedala soseda in dodala, da je takrat poklicala policijo.