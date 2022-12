Nemški policisti zasegli večji del ukradenih dragocenih dresdenskih draguljev

V glavnem mestu vzhodnonemške zvezne dežele Saška bodo predmete najprej forenzično pregledali, nato pa bodo strokovnjaki preverili njihovo stanje in pristnost.

Po navedbah preiskovalcev so pred najdbo dragocenih predmetov potekali pogovori z odvetniki osumljenih vlomilcev. Od začetka leta v Dresdnu poteka sojenje šestim osumljencem zaradi skupinske tatvine in podtikanja požara.

Saški premier Michael Kretschmer se je že zahvalil policiji in sodstvu za vrhunsko delo ter dodal, da ukradene dragocene umetnine sodijo v kulturno dediščino te zvezne dežele.

Tudi saška ministrica za kulturo Barbara Klepsch je pohvalila delo preiskovalcev. "To dokazuje, da si je bilo vredno prizadevati za vrnitev izropanih dragocenosti. Zdaj bomo videli, kaj bodo strokovnjaki ugotovili, ko bodo predmete pregledali, in v kakšnem stanju so," je dejala.