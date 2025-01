Nemški poslanci podprli zavračanje prosilcev za azil na mejah

Poslanci spodnjega doma nemškega parlamenta so na današnjem glasovanju sprejeli nezavezujočo resolucijo, ki vlado poziva, naj omeji priseljevanje ter na nemških mejah zavrne prosilce za azil. Predlog poziva vlado, naj zavrne "poskuse nezakonitega vstopa v državo brez izjeme" z vzpostavitvijo stalnega mejnega nadzora in takojšnjim pridržanjem oseb, ki morajo zapustiti Nemčijo, poroča Deutsche Welle.

Za predlog je glasovalo 348 poslancev, 345 jih je bilo proti, 10 pa se jih je vzdržalo. Med razpravo so podporo napovedali poslanci CDU/CSU, liberalci (FDP) in AfD ter nekateri nepovezani poslanci. V Zavezništvu Sahre Wagenknecht (BSW) so napovedali, da se bodo vzdržali glasovanja. Socialdemokrati (SPD), Zeleni in Levica so bili proti.

Drugi predlog CDU/CSU za zaostritev migracijske politike, ki bi varnostnim organom dal dodatna pooblastila, pa je bundestag danes zavrnil. Zanj je glasovalo 190 poslancev, 509 jih je bilo proti, trije so bili vzdržani. Med razpravo so se proti predlogu poslanske skupine CDU/CSU izrekli poslanci SPD, Zelenih, Levice, BSW, AfD in FDP.

Nemški kancler Olaf Scholz je v razpravi pred glasovanjem Merzeve predloge ocenil kot površinsko rešitev in pojasnil, da je pravica do azila sestavni del nemškega pravnega sistema in vrednot.