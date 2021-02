Nemški poslanec naj bi za posredovanje pri poslu z maskami prejel 650.000 evrov

Preiskavo proti vidnemu 51-letnemu poslancu - gre za namestnika vodje poslanske skupine CSU v bundestagu ter v CSU pristojnega za področji zdravja in podnebnih sprememb - po poročanju nemških medijev vodi generalno tožilstvo v Münchnu.

To je za časnik Spiegel potrdilo, da so v okviru preiskave preiskali skupno 13 objektov v Nemčiji in Lihtenštajnu ter pri tem zasegli dokazni material.

Kot so še pojasnili, gre zaenkrat za začetni sum dajanja in prejemanja podkupnin od uradnih oseb. V zvezi z nakupom zaščitnih mask v boju proti novemu koronavirusu vodijo preiskavo proti dvema posameznikoma.

Po neuradnih informacijah, ki jih je pridobilo več medijev, med njimi časnik Bild, naj bi sicer Nüsslein, ki v bundestagu zastopa Novi Ulm, kraj na meji med Bavarsko in deželo Baden-Württemberg - v zameno za nezakonito provizijo od proizvajalca zaščitnih mask uspešno lobiral tako pri nemški zvezni kot tudi pri bavarski deželni vladi.

Prek posrednika naj bi tako na račun svojega podjetja Tectum prejel več kot 650.000 evrov, uradno kot honorar za svetovanje, od katerih povrhu vsega ni plačal davka - kar je še en očitek münchenskega tožilstva.