Prikrite težnje? Nemški poslanec delil kontroverzen zemljevid

"Uničenje nemško govorečih področij, še posebej v vzhodni Evropi, je kulturna katastrofa. Regionalni premik proti zahodu je spremenil našo kulturo, po mojem mnenju: osiromašil jo je. Morali bi ponovno odkriti izgubljene tradicije in se se poskusiti znova povezati z njimi," je ob objavi zemljevida, ki prikazuje nemško govoreča območja v letu 1910 in 2021, zapisal Maximilian Krah , nemški skrajno desničarski poslanec iz vrst AfD.

S tem je sprožil val kritik, ki opozarjajo, da njegova retorika spominja na ozemeljske zahteve nacističnega režima pred letom 1945. Še posebej je zaskrbljujoče dejstvo, da je objavo delil član stranke, ki je pod drobnogledom zaradi skrajno desničarskih stališč. Hkrati pa je zemljevid objavil brez konteksta o tem, kako so se te jezikovne spremembe v vzhodni Evropi sploh zgodile. Poleg tega zemljevid precej sovpada z mejami Nemškega cesarstva oziroma drugega rajha, ki je obstajalo med 1871 in 1918.

Objava je sprožila val komentarjev na družbenem omrežju, v katerem so jo ostro obsodili, še posebej uporabniki s Poljske, saj sporen zemljevid zajema precejšen del te vzhodnoevropske države. Poleg tega pa zemljevid zajema tudi dele Češke, Madžarske, Romunije, Baltskih držav, pa tudi otočke v Ukrajini, Rusiji ter tudi Sloveniji in Istri.