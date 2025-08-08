Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Prikrite težnje? Nemški poslanec delil kontroverzen zemljevid

Berlin, 08. 08. 2025 12.25 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.H.
Komentarji
53

Nemški skrajno desničarski poslanec Maximilian Krah je na družbenem omrežju X objavil zemljevid, ob katerem je pripisal, da je "uničenje nemško govorečih območij" v vzhodni Evropi "kulturna katastrofa". Med drugim zajema tudi dele slovenskega ozemlja. Objava je sprožila plaz kritik in obsodb.

"Uničenje nemško govorečih področij, še posebej v vzhodni Evropi, je kulturna katastrofa. Regionalni premik proti zahodu je spremenil našo kulturo, po mojem mnenju: osiromašil jo je. Morali bi ponovno odkriti izgubljene tradicije in se se poskusiti znova povezati z njimi," je ob objavi zemljevida, ki prikazuje nemško govoreča območja v letu 1910 in 2021, zapisal Maximilian Krah, nemški skrajno desničarski poslanec iz vrst AfD. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S tem je sprožil val kritik, ki opozarjajo, da njegova retorika spominja na ozemeljske zahteve nacističnega režima pred letom 1945. Še posebej je zaskrbljujoče dejstvo, da je objavo delil član stranke, ki je pod drobnogledom zaradi skrajno desničarskih stališč. Hkrati pa je zemljevid objavil brez konteksta o tem, kako so se te jezikovne spremembe v vzhodni Evropi sploh zgodile. Poleg tega zemljevid precej sovpada z mejami Nemškega cesarstva oziroma drugega rajha, ki je obstajalo med 1871 in 1918. 

Objava je sprožila val komentarjev na družbenem omrežju, v katerem so jo ostro obsodili, še posebej uporabniki s Poljske, saj sporen zemljevid zajema precejšen del te vzhodnoevropske države. Poleg tega pa zemljevid zajema tudi dele Češke, Madžarske, Romunije, Baltskih držav, pa tudi otočke v Ukrajini, Rusiji ter tudi Sloveniji in Istri. 

Maximilian Krah
Maximilian Krah FOTO: AP

Krah je sicer znan po številnih kontroverznih izjavah. Bil je eden od vodilnih kandidatov na volitvah za Evropski parlament, a so njegovo kandidaturo prepovedali, ker je izjavil, da niso vsi pripadniki SS bili vojni zločinci. Poleg tega ga preiskujejo tudi zaradi suma pranja denarja in podkupovanja. 

nemški poslanec zemljevid maximilian krah nemško govoreča ozemlja
Naslednji članek

Prikrite težnje? Nemški poslanec delil kontroverzen zemljevid

Naslednji članek

Kako je riba, ki je padla z neba, zanetila požar?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (53)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
fljfo
08. 08. 2025 14.04
+1
Nemški Putin
ODGOVORI
1 0
Vrhovni poveljnik
08. 08. 2025 14.03
-2
Janšisti že vadijo korakanje.
ODGOVORI
1 3
Odrešenik666
08. 08. 2025 13.57
+4
Lako ta piska kolk hoce in zemljevide deli. Nemci nimajo nemcev za 2 bataljona vojske. Nemska populacija je stara in zavozena, gospodarstvo pa spila na ecih uvozenih. V glavnem mokre sanje po nekdanji arijski slavi. No tudi v najboljsih casih, so na koncu pokadili....
ODGOVORI
4 0
Jožajoža
08. 08. 2025 13.56
-3
Take imamo mi v parlamentu.sicer so v opoziciji,a so skrajni desničarji
ODGOVORI
2 5
Po možganski kapi
08. 08. 2025 14.04
Joža zadnjič si dejal ,da v Hrastovcu ni dobra hrana 🍄‍🟫.Je zdaj že kaj bolje
ODGOVORI
0 0
indigokid
08. 08. 2025 13.50
+2
zelo prikladno pa se je izognil npr. Karantaniji, ozemlju, ki je bilo od nekdaj in na srečo še vedno je nenemško govoreče ...
ODGOVORI
2 0
Reševalni helikopter Leonardo
08. 08. 2025 13.54
+1
Test
ODGOVORI
1 0
Rock8
08. 08. 2025 13.49
+2
Tip tut zgleda čudaški
ODGOVORI
3 1
blackwizard
08. 08. 2025 13.49
+3
Ubogi levičarji že zgrabili vabo, res ste skrajno levo smešni
ODGOVORI
8 5
KaiC
08. 08. 2025 14.00
+4
Ne rabiš bit levičar, da prepoznaš radikaliziranega desničarja. Pove pa takšna izjava s takšno interpretacijo veliko več o tvoji politični smeri.
ODGOVORI
5 1
peglezn
08. 08. 2025 13.44
+2
odpira se nova fronta, Nemčija? bravo komiji!
ODGOVORI
4 2
fljfo
08. 08. 2025 13.44
+4
Ni čudno, da nemški desničarji podpirajo svojega somišljenika Putina...Tudi oni bi veliko Nemčijo kot počne njihov ideološki kolega v Kremlju
ODGOVORI
5 1
Blue Dream
08. 08. 2025 13.40
-5
Desničarji tako radi širnemu svetu servirajo svoj omejen pogled na svet in življenje
ODGOVORI
1 6
Pamir
08. 08. 2025 13.32
-6
Deli Slovenije so tudi na zemljevidu Velike Nemčije, ostalo bodo dodali kasneje.
ODGOVORI
2 8
3rdEyeVision
08. 08. 2025 13.27
-2
Domoljupi… jansisti s trdim kimajo.
ODGOVORI
6 8
Morgoth
08. 08. 2025 14.01
+1
Najbolj pismen levak! Napiše se domoljuBi!
ODGOVORI
1 0
bobiv
08. 08. 2025 13.26
-2
Kaj pa lahko pričakujete od desničarjev, naša sds z mahničem, grimsom in mesijo ni nič boljša!
ODGOVORI
7 9
NeXadileC
08. 08. 2025 13.25
+2
Zakaj "Objava je sprožila plaz kritik in obsodb.", če je glede Koroških Slovencev na Avstrijskem, pri nas, celo uradno, prisoten podoben stav.
ODGOVORI
4 2
Tomaž Hacin
08. 08. 2025 13.24
+4
Saj ne bo dolgo poslanec, še par dni.
ODGOVORI
4 0
jank
08. 08. 2025 13.23
-3
Takšne naconslistične nebuloze lahko slišimo in beremo tudi od naših samooklicanih domoljubov, ki poleg skrajnega nacionalizma skušajo prodati še njihovo lažnivo zgodbo o tragični drugi svetovni vojni pri nas in tudi po svetu. Hudič je, ker se te sile po Evropi in svetu krepijo. Do kdaj še? Jih bomo ustavili še preden nas bodo pognali v novo katastrofo, takšne, ki je še človeštvo ni doživelo in je morda ne bo preživelo????
ODGOVORI
6 9
modrook
08. 08. 2025 13.22
+5
V kolikor nebi zakuhali 2 sv. vojni bi verjetno se danes tam obstajale nemsko govorece skupnosti.... sami ste si krivi (oz. vasi predniki)
ODGOVORI
5 0
Vedeževalec Blaž
08. 08. 2025 13.21
-2
In zakaj so teli ultra desni vedno osumljeni podkupovanja in pranja denarja. Je to morda povezano s prepričanjem al kako?
ODGOVORI
4 6
Morgoth
08. 08. 2025 14.02
Pri nas to počne trenutna vlada, ki se ima za levo. Kaj zdaj?
ODGOVORI
0 0
Zgaga Ukrajini
08. 08. 2025 13.19
-2
Na koncu bomo pa spet Ruse klicali na pomoč? Ne, ne. Tokrat se pa sami znajdite bo odgovor Moskve.
ODGOVORI
3 5
slim386
08. 08. 2025 13.17
-6
A mu je janez zaploskal?
ODGOVORI
2 8
fljfo
08. 08. 2025 13.45
+3
Ne
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065