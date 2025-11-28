Svetli način
Tujina

Nemški predsednik kot prvi obiskal Guernico po 87 letih

Guernica, 28. 11. 2025 19.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je kot prvi nemški voditelj obiskal baskovsko mesto Guernica, kjer je leta 1937 umrlo na stotine civilistov. Steinmeier, ki se je na spominski slovesnosti na pokopališču pridružil španskemu kralju Felipeju VI., se je v Guernici poklonil žrtvam nacistov.

Frank-Walter Steinmeier je že v sredo ob začetku svojega tridnevnega obiska v Španiji pozval Nemce, naj nikoli ne pozabijo zločina, ki se je odvil v Guernici in za katerega njegova država nosi težko breme krivde.

"Guernica je opomin, da se moramo zavzemati za mir, svobodo in ohranjanje človekovih pravic," je nemški predsednik dejal na sredini slavnostni večerji v kraljevi palači v Madridu, navaja AFP.

Frank-Walter Steinmeier in španski kralj Felipe VI.
Frank-Walter Steinmeier in španski kralj Felipe VI. FOTO: AP

Mesto Guernica je elitna nacistična nemška legija Condor bombardirala 26. aprila 1937. Nacisti so mesto s pomočjo italijanskih fašistov uničili v podporo upornikom, ki so med špansko državljansko vojno podpirali generala Francisca Franca.

Guernica velja za prvo mesto, ki je bilo uničeno z bombardiranjem iz zraka, in je postala sinonim za grozo trpljenja civilistov med vojno. Približno 50 letal je na mesto odvrglo 30 ton eksploziva, vključno z zažigalnimi bombami, nato pa so nemška lovska letala messerschmitt še pokosila civiliste, ki so poskušali pobegniti.

Frank-Walter Steinmeier in španski kralj Felipe VI.
Frank-Walter Steinmeier in španski kralj Felipe VI. FOTO: AP

Napad na Guernico je ovekovečila istoimenska protivojna slika Pabla Picassa, s katero je zajel grozo trpljenja nedolžnih civilistov. Steinmeier si je sliko ogledal v sredo v madridskem muzeju Reina Sofia.

Prvi nemški voditelj, ki je leta 1997 priznal vpletenost Nemčije pri napadu na Guernico in se Špancem tudi opravičil, je bil nekdanji predsednik Roman Herzog.

