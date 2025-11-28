Nemški predsednik kot prvi obiskal Guernico po 87 letih

Frank-Walter Steinmeier je že v sredo ob začetku svojega tridnevnega obiska v Španiji pozval Nemce, naj nikoli ne pozabijo zločina, ki se je odvil v Guernici in za katerega njegova država nosi težko breme krivde.
"Guernica je opomin, da se moramo zavzemati za mir, svobodo in ohranjanje človekovih pravic," je nemški predsednik dejal na sredini slavnostni večerji v kraljevi palači v Madridu, navaja AFP.
Mesto Guernica je elitna nacistična nemška legija Condor bombardirala 26. aprila 1937. Nacisti so mesto s pomočjo italijanskih fašistov uničili v podporo upornikom, ki so med špansko državljansko vojno podpirali generala Francisca Franca.
Guernica velja za prvo mesto, ki je bilo uničeno z bombardiranjem iz zraka, in je postala sinonim za grozo trpljenja civilistov med vojno. Približno 50 letal je na mesto odvrglo 30 ton eksploziva, vključno z zažigalnimi bombami, nato pa so nemška lovska letala messerschmitt še pokosila civiliste, ki so poskušali pobegniti.
Napad na Guernico je ovekovečila istoimenska protivojna slika Pabla Picassa, s katero je zajel grozo trpljenja nedolžnih civilistov. Steinmeier si je sliko ogledal v sredo v madridskem muzeju Reina Sofia.
Prvi nemški voditelj, ki je leta 1997 priznal vpletenost Nemčije pri napadu na Guernico in se Špancem tudi opravičil, je bil nekdanji predsednik Roman Herzog.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.