Nemški predsednik upa, da Slovenija ne bo sledila poti Madžarske

V intervjuju za ZDF je Steinmeier ocenil, da so Slovenci naravnani proevropsko, in dodal: "Upam, da se premier zaveda svoje odgovornosti do Evrope." Spregovoril je o razmerah na Madžarskem, ki v hudem času pandemije išče grešne kozle, med njimi tudi EU. "Upam, da Slovenija ne bo sledila tej poti," je dejal.

"Medtem ko Slovenija prevzema predsedovanje EU, njen premier opozarja, da Zahod svojih liberalnih pogledov ne more vsiliti tudi srednji Evropi," medtem piše britanski medij The Guardian. Opisujejo, da je Janša v poskusu izpodbijanja izida ameriških predsedniških volitev javno podprl Donalda Trumpa, enega redkih, ki niso obsodili Orbanovega spornega zakona o skupnosti LGBTIQ+ in dogodkov, ki so se zgodili na dan prevzema vodenja Sveta EU.