Nemški predsednik: zaupanje med ZDA in zahodnimi zaveznicami izgubljeno

"Ne bo vrnitve v obdobje pred 20. januarjem 2025," je glede datuma, ko se je začel drugi Trumpov mandat, dejal Steinmeier. "Niti prihodnja ameriška administracija ne bo mogla preprosto obnoviti vloge dobronamernega hegemona, garanta liberalnega mednarodnega reda," je dejal politik, ki je v preteklosti zasedal položaj zunanjega ministra.

Steinmeier je danes na dogodku ob 75. obletnici ponovne vzpostavitve nemškega zunanjega ministrstva po drugi svetovni vojni ocenil, da je zaupanje med ZDA in njenimi zahodnimi zaveznicami izgubljeno. Ta nova realnost bo glede na njegova pričakovanja vztrajala tudi po koncu predsedovanja Donalda Trumpa .

Izrazil je tudi obsodbo ameriško-izraelske vojne proti Iranu, ki je po njegovi oceni v nasprotju z mednarodnim pravom. "Ta vojna predstavlja (...) politično napako s hudimi posledicami," je ocenil v govoru, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Steinmeier, čigar predsedniška vloga je v pretežni meri ceremonialna, je bil pri tem ostrejši kot vlada. Tudi kancler Friedrich Merz, ki je ostro kritiziral iranske oblasti, je sicer dejal, da bi sam ZDA odsvetoval vojno proti Iranu.

Zunanji minister Johann Wadephul je na današnjem dogodku prav tako izpostavil ogromne spremembe, ki se spričo spremenjene ameriške zunanje politike dogajajo v transatlantskih odnosih. V tovrstnih okoliščinah bi morala biti prednostna naloga Evrope njena enotnost, je dejal.

Obenem pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa Wadephul poudaril, da ljudje ne bi smeli nikdar pozabiti vloge ZDA pri osvoboditvi Nemčije izpod nacističnega režima in prispevka k izgradnji nove republike.