Tujina

Nemški predsednik: zaupanje med ZDA in zahodnimi zaveznicami izgubljeno

Berlin, 24. 03. 2026 13.17 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
N.V. STA
Ameriški predsednik Donald Trump in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier

Tako nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier kot zunanji minister Johann Wadephul sta opozorila na prelom v odnosih med ZDA in Evropo. Steinmeier je prepričan, da ni vrnitve v obdobje pred 20. januarjem 2025, ko je Donald Trump začel drugi mandat, Wadephul pa je spričo sprememb v ameriški zunanji politiki poudaril pomen evropske enotnosti.

Steinmeier je danes na dogodku ob 75. obletnici ponovne vzpostavitve nemškega zunanjega ministrstva po drugi svetovni vojni ocenil, da je zaupanje med ZDA in njenimi zahodnimi zaveznicami izgubljeno. Ta nova realnost bo glede na njegova pričakovanja vztrajala tudi po koncu predsedovanja Donalda Trumpa.

"Ne bo vrnitve v obdobje pred 20. januarjem 2025," je glede datuma, ko se je začel drugi Trumpov mandat, dejal Steinmeier. "Niti prihodnja ameriška administracija ne bo mogla preprosto obnoviti vloge dobronamernega hegemona, garanta liberalnega mednarodnega reda," je dejal politik, ki je v preteklosti zasedal položaj zunanjega ministra.

Ameriški predsednik Donald Trump in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier
Ameriški predsednik Donald Trump in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier
FOTO: AP

Izrazil je tudi obsodbo ameriško-izraelske vojne proti Iranu, ki je po njegovi oceni v nasprotju z mednarodnim pravom. "Ta vojna predstavlja (...) politično napako s hudimi posledicami," je ocenil v govoru, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Steinmeier, čigar predsedniška vloga je v pretežni meri ceremonialna, je bil pri tem ostrejši kot vlada. Tudi kancler Friedrich Merz, ki je ostro kritiziral iranske oblasti, je sicer dejal, da bi sam ZDA odsvetoval vojno proti Iranu.

Zunanji minister Johann Wadephul je na današnjem dogodku prav tako izpostavil ogromne spremembe, ki se spričo spremenjene ameriške zunanje politike dogajajo v transatlantskih odnosih. V tovrstnih okoliščinah bi morala biti prednostna naloga Evrope njena enotnost, je dejal.

Obenem pa je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa Wadephul poudaril, da ljudje ne bi smeli nikdar pozabiti vloge ZDA pri osvoboditvi Nemčije izpod nacističnega režima in prispevka k izgradnji nove republike.

Frank-Walter Steinmeier Johann Wadephul nemčija zda odnosi

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bozji
24. 03. 2026 14.51
EU bi morala biti samostojna velesila s svojo lastno vojsko in svojimi pravili! Ker smo kolonija USA nas bo to odpeljalo na smetišče zgodovine, kjer si bodo naše znanje in sposobnosti delili USA, Kitajska in Rusija. No, si v bistvu že, saj so Kitajci uspešno kopirali z avtomobilske industrije Nemčije popolnoma vse do sedaj.
+1
1 0
JAZsemTI
24. 03. 2026 14.38
In zdaj bo treba po kolenih v Moskvo po odpustek.
+1
2 1
borjac
24. 03. 2026 14.29
Židje in ZDA -Trump uničujejo Evropo , Židje poveljujejo Američanom , še malo pa bodo poveljevali celi svet .
+6
6 0
Krog
24. 03. 2026 14.02
Dobro dan! Evropa, zaupanje ni izgubljeno čez noč, samo predolgo smo se pretvarjali, da je vse v redu.
+10
11 1
