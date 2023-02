Nemški strokovnjaki s 3D-tiskalnikom ustvarili hišo prihodnosti

Skupina inženirjev je s pomočjo enega najnaprednejših 3D-tiskalnikov na svetu ustvarila hišo na slabih 56 kvadratnih metrih, ki je razdeljena na dnevno sobo z odprto kuhinjo, spalnico, manjšo kopalnico in vhodni prostor.

Hiša prihodnosti, kot so jo poimenovali, je narejena iz žogic, ki so ustvarjene iz žagovine in organske plastike, pridelane iz koruze. Te tako imenovane palete se v tiskalniku stopijo in iz njih nastanejo posamezni deli prostorov. Še ena prednost gradnje z organskimi materiali pa je ta, da celoten proces tiskanja in gradnje skoraj ne proizvaja odpadkov.