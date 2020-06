Nemški tožilec: Nimamo trupla, a dokazi kažejo, da je Madeleine mrtva

Wolters je pojasnil, da je njegova preiskava zajela celotno obdobje, ko je osumljenec živel v Algarveu, od leta 1995 do 2007. "Potrebujemo pomoč ljudi, britanskih turistov, ki so bili morda med leti 1995 in 2007 v Praia da Luz. Le s temi klici lahko rešimo primer Madeleine McCann," je dodal. Tožilec prav tako verjame, da so v teh letih lahko tudi drugi postali njegove žrtve spolnih napadov, ki jih niso prijavili policiji. "Mislimo, da je naš osumljenec storil več kaznivih dejanj, mogoče zoper britanske, irske ali ameriške ljudi. Vse te ljudi prosimo, da nas pokličejo, da bomo te primere rešili," je ponovno pozval.

Tako kot Scotland Yard je tudi tožilec dejal, da so tudi on in nemška policija, ki jo usmerja, prejeli na stotine klicev, ki so ponujali informacije o osumljencu in o dveh vozilih, ki naj bi jih uporabljal. "Trenutno preverjamo te informacije in upamo, da bomo našli nekaj, kar nam lahko pomaga narediti velik korak pri reševanju tega primera. V bistvu potrebujemo vse informacije v tistem časovnem obdobju, kje je živel, kje je delal, do katerih krajev je imel poseben odnos, kdo so bili njegovi prijatelji in ljudje, ki jih je poznal. Kdo nam lahko pove, kakšno je bilo življenje osumljenca, kje je bil z njegovimi avtomobili, kdo je bil v njegovih hišah in nam lahko pove, kako izgledajo od znotraj. In upamo, da bomo morda našli žrtve spolnih zločinov, ki so mogoče tudi bile v teh hišah."

Osumljenec je trenutno v nemškem zaporu zaradi kaznivih dejanj povezanih z mamili, vendar je ta teden dopolnil dve tretjini kazni in je upravičen do predčasne izpustitve, če sodnik pristane na njegovo izpustitev. Prav tako izpodbija obsodbo iz decembra lani zaradi posilstva starejše Američanke na Portugalskem leta 2005. Teoretično bi ga lahko osvobodili v obeh točkah, čeprav pravni strokovnjaki v Nemčiji pravijo, da je malo verjetno, medtem ko ostaja glavni osumljenec v primeru Madeleine McCann.