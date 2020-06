Nemški turisti, ki jih je med epidemijo rešila vlada, začeli prejemati račune

Naše zunanje ministrstvo je omogočilo vrnitev v domovino okoli 750 Slovencem. To je državo stalo 350.000 evrov, a se je v skladu, v katerega so lahko prispevali vrnjeni in drugi, do sredine maja nabralo 750.000 evrov.

Stroške bodo porazdelili. Turistom, ki so jih prepeljali s Kanarskih otokov in severne Afrike, bodo izstavili račun za 200 evrov. Za pot iz južne Afrike in Karibov bodo zaračunali 500 evrov, še sto evrov več pa bodo plačali tisti, ki so jih rešili iz Južne Amerike in Azije. Največ, 1000 evrov, bodo morali odšteti Nemci, ki so jih prepeljali iz Avstralije in Nove Zelandije.

Danes so poslali prve račune z zneskom 1000 evrov. Vlada pravi, da so ti zneski primerljivi z letalskimi vozovnicami v ekonomskem razredu.