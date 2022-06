Nemški turisti se pritožujejo nad dragim Jadranom: 'Cene so grozne'

Kot je novinar zapisal v članku, objavljenem v lokalnem časopisu Zadarski list, so Nemci njihovi "najbolj cenjeni" gostje, a celo oni niso ostali ravnodušni do podražitev, ki so si jih naši južni sosedi privoščili pred to turistično sezono. "Cene so grozne. Že večkrat smo dopustovali na Hrvaškem, pa je bilo veliko ceneje, zdaj je vse postalo zelo drago. Letos sploh," je bil kritičen Patrik iz Hamburga, ki z družino počitnikuje na otoku Vir. Za kosilo z ženo in dvema otrokoma je odštel 90 evrov (700 kun). Da so jedli kot običajno, a tokrat plačali občutno več, je ob tem izpostavil Patrik.