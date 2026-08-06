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Nemški turisti 'zažgali' luksuzni apartma: peli, se zabavali in kazali sredinec

Zagreb , 06. 08. 2026 12.18 pred 4 dnevi 3 min branja 278

Avtor:
A.K.
Pogoreli apartma v Poreču

Lastnik hiše v Poreču je posnel pretresljiv videoposnetek. Ta prikazuje požarišče njegovega luksuznega apartmaja. Ogenj ga je zajel v času, ko so ga najeli tuji turisti, ki so priredili glasno zabavo. Preden je požar izbruhnil, je turiste lastnik poskušal opozoriti, da zabava z ljudmi, ki niso prijavljeni v apartmaju, ni dovoljena. Potem se je umaknil, saj so ga ti odpravili, češ da so plačali za apartma, ko pa sta se z ženo vrnila, je bila hiša v plamenih. Evakuirati so morali še tri druge družine, ki so najele apartmaje v isti hiši. Škoda pa ogromna.

Na posnetku, ki ga je pridobil Net.hr, je videti, kako lastnik vstopa v pogoreli apartma, ki je bil v požaru popolnoma uničen. "Poglejte, kako so naši gostje zapustili stanovanje. Kot lahko vidite, je apartma popolnoma zgorel. Ni zgorel le apartma, ampak celotna hiša," pripoveduje med prikazovanjem prizorov, ki jih opisuje kot apokaliptične.

Na posnetku lastnik pokaže popolnoma uničeno dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico, kopalnico in spalnice. Lastnik, ki je posnel video, je povedal, da je še vedno v šoku. Po njegovih besedah policija vodi preiskavo. Požar se je zgodil v torek, 4. avgusta.

Lastnik hiše je opisal, da so gostje prispeli 2. avgusta in da so se že naslednji dan začeli vesti nespoštljivo. Kljub hišnemu redu, ki prepoveduje bivanje neprijavljenih oseb, naj bi v apartma pripeljali še devet prijateljev, tako da jih je bilo skupaj kar 13. "Povedal sem jim, da je strogo prepovedano pripeljati neprijavljene osebe. Gost mi je stopil čisto pred obraz in dejal, da bo v apartmaju počel, kar bo hotel, ker ga je rezerviral," je povedal lastnik.

Da bi se izognila sporu, sta z ženo za kratek čas odšla na morje: "Ko sva se vrnila, sva že iz avtomobila slišala glasno glasbo. Veliko ljudi je plesalo, pilo in se zabavalo. Odpravil sem se proti njim, nato pa zagledal gost črn dim in zaslišal vzklike: 'Feuer, Feuer!' Takrat sem dojel, da apartma gori."

Kot opisuje, so bili gostje v trenutku, ko je izbruhnil požar pred hišo: "Peli so, plesali in se veselili, medtem ko smo mi in sosedje poskušali poklicati pomoč, reševalce in gasilce. A gostje niso prepoznali resnosti situacije in so se nam smejali v obraz, nas skušali ustaviti, izzvati pretep, kazali so nam sredinec in se norčevali. Tako je, ko sprejemaš nepreverjene goste prek platforme Booking, ki po prijavi teh gostov in škode, ki so jo povzročili, ni storila ničesar. Poleg tega so nas želeli obremeniti še s stroški drugih gostov, češ da moramo plačati njihovo nastanitev, ker smo morali evakuirati celotno hišo. To je popolna katastrofa."

Kot pravi lastnik, je hvaležen, ker ni bil nihče poškodovan: "Želim pohvaliti gasilce in opozoriti vse, ki oddajate nastanitev, naj preverijo svoje goste, spremljajo njihovo ravnanje in so jim čim bližje, da bi preprečili kaj podobnega. Lahko sem samo hvaležen, da nihče ni izgubil življenja in da smo vsi iz hiše prišli živi ter da ni bilo poškodovanih," je zaključil.

Istrska policija je sporočila, da je prijavo požara v stanovanju v kraju Cancini prejela okoli 17.40. Poškodovanih ni bilo, nastala pa je velika materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja ter ugotovili, da je požar izbruhnil v kuhinji zaradi prenosa toplote z električne kuhalne plošče na aluminijast material, nato pa še na druge gorljive materiale v okolici. Požar se je razširil na večino bivalnih prostorov v nadstropju hiše, so sporočili.

Portal Istria Terra Magica neuradno poroča, da je požar izbruhnil, ker je na vključeni električni kuhalni plošči ostala ponev, v kateri so pripravljali krompir. Ogenj se je zelo hitro razširil na kuhinjo in nato še na preostali del apartmaja.

Policija je izvedla kazensko preiskavo proti 44-letni nemški državljanki zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti za življenje in premoženje z nevarnim ravnanjem ali sredstvom. O ugotovitvah bo obvestila pristojno državno tožilstvo.

Škoda naj bi presegla 400.000 evrov

Lastnik je povedal, da je bil približno 100 kvadratnih metrov veliki apartma luksuzno opremljen, vse pohištvo, vključno s kuhinjo, pa je bilo izdelano po meri. Dodal je, da so morali zaradi požara evakuirati še tri družine, ki so bile prav tako njihovi gostje.

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KOMENTARJI278

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Hubabuba
08. 08. 2026 21.10
Mislim da tu manjka še del celotne zgodbe. Že to da lastnik naklada o 400k škode, o nekem luksuzu in povrhu vsega ni imel zavarovanega objekta nekaj pove o njem. Imeli smo podoben primer na Krku, najeli dva apartmaja v hiši kjer sta živela tudi lastnika. Luksuz podoben temu z razliko klime. Že prvi dan je bilo moteče kričanje otrok, naše glasno govorenje ob roštilju, da ne naštevam ostalega...skratka smo spokali po dveh dneh. Tu so očitno vztrajali:) Pa da ne bo pomote sem zato da se spoštuje tuja lastnina in kar so naredili ni lepo.
Odgovori
0 0
aple2014
07. 08. 2026 11.09
Če si tako zelo želijo Nemcev pa naj jih imajo
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+3
3 0
Aha DaDa
07. 08. 2026 10.36
...mislim da bi bilo potrebno uvesti vaške straže na hrvaškem ....
Odgovori
+2
2 0
Lastniki česarkoli
07. 08. 2026 12.55
Namesto va bi lahko bilo kaj drugega
Odgovori
0 0
Protikomunist
07. 08. 2026 09.28
Spomnim se, pred kakšnimi 20 leti, ko so se v sosednjih apartmajih poklofali pijani Čehi in Slovaki. Zjutraj nisem več videl ne enih, ne drugih.
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+2
2 0
dejc1
07. 08. 2026 09.15
Čisto preprosto v čuzo z njimi jim dat telefon v roke pa naj kličejo starše,sorodnike ... dokler škoda ni poravnana bojo v čuzi potem pa še vsaj 10let prepovedi na hrvaško ozemlje
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+8
8 0
Protikomunist
07. 08. 2026 08.53
Prva stvar ki mi ni jasna je to, zakaj jih drugi dan enostavno ni deložiral. Še bolj čudno mi je, da poslovnega objekta nima zavarovanega.
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+6
6 0
Redtiger
07. 08. 2026 08.27
Zanimivo, bi bilo izvedeti poreklo teh “nemških” državljanov…
Odgovori
+7
7 0
ZOV SVO
07. 08. 2026 08.06
Nemška kultura v polnem sjaju 🤮
Odgovori
+8
8 0
SIX7
07. 08. 2026 08.00
No ja, “kuca za odmor” 3zvezdice 3,5 km od morja in 700 m do najblizje trgovine ni ravno luksuzni apartma…
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+4
6 2
Victorinox
06. 08. 2026 21.36
Sem mislil, da so Nemci bolj kulturni in primernega vedenja.
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+3
5 2
Nightingale
06. 08. 2026 21.34
400k škode 😂
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+0
2 2
Kostorog
06. 08. 2026 21.28
Pa tako se jim je kolcalo po nemških gostih, zdaj pa imajo, še vedno smo Slovenci najbolj zaželeni, vsaj na Korčuli in ostalih otokih je tako, seveda stari gosti ki po par let hodijo k istim lastnikom.
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+10
12 2
NeXadileC
06. 08. 2026 21.03
Takoj poklicati policijo in narediti red. Kdo je plačal, je plačal za sebe. Zaradi kršitev hišnega redu, zmetati vse ven, takoj.
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+6
7 1
Misika1967
06. 08. 2026 20.58
Ravno zaradi nekolturnih turistov vedno manj oddajajo apartmaje. Mi ze 12 let ne damo niti za en dan. Italijani so huda katastrofa vse unicijo in grdo umazejo. Ne nikoli vec nobenih gostov. Tudi pri nas na Rabu so potgali ampak k sreci je bila soseda doma in je preprecla katastrofo.
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+5
6 1
Lenart Čaubi
06. 08. 2026 20.25
Potem pa Prusi pravijo ,da je Balkan primitiven.
Odgovori
+12
13 1
pjor69
06. 08. 2026 19.51
Pač jim zasežt domačo lastnino in povrnit škodo
Odgovori
+11
11 0
25.maj
06. 08. 2026 20.05
ti samo doseži to na nemških sodiščih
Odgovori
+3
3 0
Jack Herer
06. 08. 2026 19.46
Verjetno so jih maltretirali do amena z pravili. Zaprta okna ko ze ni doma, klima ne sme delati, če nisi v apartmaju, prijatelj z punco na obosku m, spekli perutničke v pečici pa je rekla, da njezini gosto jedu iz konzerve.... in so naleteli na mino. Ta glasna muzika je le pesek v oči....
Odgovori
-28
1 29
Rock8
06. 08. 2026 19.53
Bedake je treba maltretirat
Odgovori
0 0
graf
06. 08. 2026 21.11
Jack : očitno so jih še premalo maltretirali ! Gost ki se obnaša tako kot se za civilizirane ljudi spodobi ni potrebno maltretirat ! Samo nekateri ko pridejo na dopust se obnašajo kot bi jih z verige spustil tako kot tile Nemci , če bi bil jst lastnik bi jih že prvi dan nagnal ...
Odgovori
+8
8 0
Uporabnik1921539
06. 08. 2026 19.44
pogledal video,custo lepo je bilo opremljeno,be glede na vse neumne komentarje spodaj.Tega nihce,ki nekaj najame in je zdrave pameti,ne more narediti.Po tej isti logiki avto,ki ga najames,po uporabi zasges ali kaj?
Odgovori
+20
20 0
Hud Robin
06. 08. 2026 19.13
Grdo. Čudi me pa, da na hrvaških medijih ne najdem te novice.
Odgovori
+3
4 1
Rob123
06. 08. 2026 19.28
Na hr je celo Video !
Odgovori
+6
6 0
Volja
06. 08. 2026 19.13
44-letnica...Resno?
Odgovori
+9
9 0
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