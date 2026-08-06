Nemški turisti 'zažgali' luksuzni apartma: peli, se zabavali in kazali sredinec

Na posnetku, ki ga je pridobil Net.hr , je videti, kako lastnik vstopa v pogoreli apartma, ki je bil v požaru popolnoma uničen. "Poglejte, kako so naši gostje zapustili stanovanje. Kot lahko vidite, je apartma popolnoma zgorel. Ni zgorel le apartma, ampak celotna hiša," pripoveduje med prikazovanjem prizorov, ki jih opisuje kot apokaliptične.

Na posnetku lastnik pokaže popolnoma uničeno dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico, kopalnico in spalnice. Lastnik, ki je posnel video, je povedal, da je še vedno v šoku. Po njegovih besedah policija vodi preiskavo. Požar se je zgodil v torek, 4. avgusta.

Lastnik hiše je opisal, da so gostje prispeli 2. avgusta in da so se že naslednji dan začeli vesti nespoštljivo. Kljub hišnemu redu, ki prepoveduje bivanje neprijavljenih oseb, naj bi v apartma pripeljali še devet prijateljev, tako da jih je bilo skupaj kar 13. "Povedal sem jim, da je strogo prepovedano pripeljati neprijavljene osebe. Gost mi je stopil čisto pred obraz in dejal, da bo v apartmaju počel, kar bo hotel, ker ga je rezerviral," je povedal lastnik.

Da bi se izognila sporu, sta z ženo za kratek čas odšla na morje: "Ko sva se vrnila, sva že iz avtomobila slišala glasno glasbo. Veliko ljudi je plesalo, pilo in se zabavalo. Odpravil sem se proti njim, nato pa zagledal gost črn dim in zaslišal vzklike: 'Feuer, Feuer!' Takrat sem dojel, da apartma gori."

Kot opisuje, so bili gostje v trenutku, ko je izbruhnil požar pred hišo: "Peli so, plesali in se veselili, medtem ko smo mi in sosedje poskušali poklicati pomoč, reševalce in gasilce. A gostje niso prepoznali resnosti situacije in so se nam smejali v obraz, nas skušali ustaviti, izzvati pretep, kazali so nam sredinec in se norčevali. Tako je, ko sprejemaš nepreverjene goste prek platforme Booking, ki po prijavi teh gostov in škode, ki so jo povzročili, ni storila ničesar. Poleg tega so nas želeli obremeniti še s stroški drugih gostov, češ da moramo plačati njihovo nastanitev, ker smo morali evakuirati celotno hišo. To je popolna katastrofa."

Kot pravi lastnik, je hvaležen, ker ni bil nihče poškodovan: "Želim pohvaliti gasilce in opozoriti vse, ki oddajate nastanitev, naj preverijo svoje goste, spremljajo njihovo ravnanje in so jim čim bližje, da bi preprečili kaj podobnega. Lahko sem samo hvaležen, da nihče ni izgubil življenja in da smo vsi iz hiše prišli živi ter da ni bilo poškodovanih," je zaključil.

Istrska policija je sporočila, da je prijavo požara v stanovanju v kraju Cancini prejela okoli 17.40. Poškodovanih ni bilo, nastala pa je velika materialna škoda. Policisti so opravili ogled kraja ter ugotovili, da je požar izbruhnil v kuhinji zaradi prenosa toplote z električne kuhalne plošče na aluminijast material, nato pa še na druge gorljive materiale v okolici. Požar se je razširil na večino bivalnih prostorov v nadstropju hiše, so sporočili.

Portal Istria Terra Magica neuradno poroča, da je požar izbruhnil, ker je na vključeni električni kuhalni plošči ostala ponev, v kateri so pripravljali krompir. Ogenj se je zelo hitro razširil na kuhinjo in nato še na preostali del apartmaja.

Policija je izvedla kazensko preiskavo proti 44-letni nemški državljanki zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti za življenje in premoženje z nevarnim ravnanjem ali sredstvom. O ugotovitvah bo obvestila pristojno državno tožilstvo.