Nemški veleposlanik poziva k umiku barikad, Vučić nima več zaupanja v Zahod

"Naše stališče je jasno. Barikade so nezakonite in osebe, ki so jih postavile, bi jih morale čim prej odstraniti. KFOR je tukaj, da zagotovi varno okolje in prostor za gibanje. Optimist sem, saj je zadnje, kar potrebujemo, nadaljnje zaostrovanje razmer," je dejal Jorn Rode. Po oceni nemškega veleposlanika ljudje na severu Kosova resnično trpijo zaradi barikad, smatra pa tudi, da je v taki situaciji zares potreben dialog, ne pa še večji konflikt. "V celotni situaciji stoji Nemčija ob boku Kosovu," je dejal.

"Tisti, ki so odgovorni za postavljanje barikad, naj dobro razmislijo o škodi, ki jo s tem prinašajo prebivalcem," je pojasnil in dodal, da je nemško stališče do zahteve Beograda za vrnitev srbskih sil na Kosovo popolnoma jasno. Enak odnos imajo po njegovih besedah tudi v ZDA. "Gre za nesprejemljivo in absurdno zahtevo. Imamo resolucijo 1244 in tam je več stvari, ki jih je moč uporabiti v taki situaciji."