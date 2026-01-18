Naslovnica
Tujina

Nemški vojaki zapustili Grenlandijo

18. 01. 2026

Avtor:
STA M.V.
Nemška vojska

Izvidniška ekipa nemške vojske je po zaključku misije odšla z Grenlandije. Petnajst vojakov je zapustilo arktični otok s civilnim letalom, ki je poletelo proti danski prestolnici Koebenhavn, je povedal tiskovni predstavnik operativnega poveljstva nemške vojske.

Nemški vojaki so na Grenlandijo prispeli v petek, da bi ocenili razmere za izvedbo vojaških vaj pod vodstvom Danske, katerih cilj je okrepiti varnost na območju otoka. Na Grenlandijo je manjše ekipe vojaških častnikov in drugega vojaškega osebja poslalo tudi več drugih evropskih držav, odločitev o napotitvi dveh častnikov je v soboto sprejela tudi slovenska vlada.

Tiskovni predstavnik nemškega centra za poveljevanje in nadzor je dejal, da je ekipa opravila svojo misijo. "Rezultati izvidniške misije bodo ocenjeni v prihodnjih dneh," je dodal.

Napotitev vojaških sil iz evropskih držav članic Nata se je začela po neuspelem srečanju zunanjih ministrov Danske, Grenlandije in ZDA v sredo v Washingtonu. Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto osmim državam, ki so na Grenlandijo kot prve napotile manjše število vojakov - Danski, Norveški, Švedski, Franciji, Nemčiji, Združenemu kraljestvu, Nizozemski in Finski - zagrozil s carinami.

V skupni izjavi so danes države poudarile enotnost in zavrnile Trumpove grožnje ter poudarile, da te "spodkopavajo transatlantske odnose in prinašajo tveganje eskalacije". Danska premierke Mette Frederiksen pa je poudarila, da Evropa ne bo popustila pod pritiskom in da se ne bo pustila izsiljevati

Grenlandija Nemška vojska Danska ZDA

